Tre personer skadet da isras traff tog i Hallingdal

Politiet rykket ut til Flå stasjon i 13-tiden, etter at en rute i en vogn ble knust mens toget var i fart. Mannskap fra Bane Nor har kontrollert strekningen og tog kan passere.

Sørøst politidistrikt ble varslet om hendelsen klokka 12.48. En time senere meldte Bane Nor at toget hadde forlatt stasjonen og kjørte mot Oslo.

– Politiet fikk vite av togleder at et isras traff toget på venstre side og en rute ble knust. Tre personer ble truffet av glass og er skadd, men ikke alvorlig. To er kjørt til legevakten i Flå. Politiet er på stedet og snakker med togfører og andre personer, opplyste operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til Nettavisen.