– Dere får vente og se. Disse nyhetene kommer når vi er ferdige med å jobbe med dem, sier Solberg til NTB.

Det samme svaret ga hun til de mange andre journalistene som også ville vite hvor lenge en vikar skal styre Justisdepartementet. Hun ville heller ikke svare på et spørsmål om Wara kan sitte som justisminister så lenge etterforskningen mot hans samboer pågår.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fungerer som justisminister fram til fredag.

Wara har ikke søkt om forlengelse av permisjonen, får NTB opplyst hos Statsministerens kontor (SMK).

Statsråder kan ifølge reglene få inntil to ukers velferdspermisjon med lønn hvert kalenderår. Wara kan få forlenget permisjonen, men da uten lønn.

Tor Mikkel Wara fikk innvilget lønnet permisjon fra jobben som justisminister da det ble klart at hans samboer Laila Anita Bertheussen var siktet for å ha diktet opp en straffbar handling. Det har vært gjentatte trusler og hærverk mot parets bolig. 10. mars ble Waras bil påtent. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenker at det var Bertheussen selv som tente på bilen.

Om det er mulig for Wara å komme tilbake som justisminister selv om saken mot samboeren ikke er ferdig etterforsket, ønsker SMK foreløpig ikke å svare på.