Ulykken skjedde ved 05-tiden søndag morgen ved Abisko, rundt 40 kilometer fra den norske riksgrensen. Svensk politi opplyser at det er en norskregistrert minibuss som har kjørt ut på svært glatt føre og havnet på taket. E10 ble stengt i begge retninger.

Syv personer er skadet i ulykken. Noen av dem skal ha pådratt seg alvorlige skader. Alle syv ble fraktet til sykehuset i Narvik.

Ifølge Expressen var seks av personene i bussen spanske turister.

Abisko er kjent for å være et sted hvor nordmenn reiser for å handle svenske matvarer.