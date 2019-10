En person skal være siktet etter Snartemo-dødsfallet

(Fædrelandsvennen): – Politiet ringte meg for en halvtime siden og fortalte at en person er siktet i saken. Vi er optimistiske for at saken nå er oppklart, sier Patrick Kanerva til Fædrelandsvennen.

Han driver Viking Village knyttet til gården hans i Urestadveien på Snartemo.

På grusveien noen hundre meter unna ble 28 år gamle Daisy Mai Tran funnet død tidlig søndag 2. juni. Hun var fransk statsborger, og bosatt i Rogaland. En annen kvinne ble funnet hardt skadet i nærheten av Tran.

Bistandsadvokaten til kvinnen som ble skadet, Gunnar Stokke, bekrefter at en person er pågrepet.

– Vi er tilfreds med at politiet har hatt et gjennombrudd som har ført til en pågripelse, sier Stokke til Fædrelandsvennen.

Nye opplysninger

I en pressemelding sendt ut klokken 10.04 onsdag inviterer Agder-politiet til pressekonferanse på politihuset i Kristiansand klokken 12.

– Vi har noen nye opplysninger vi ønsker å dele. Jeg vil ikke si noe mer før pressekonferansen, sier kommunikasjonsrådgiver Julia Bergmann i Agder politidistrikt.

Politiadvokat Hellek Rue vil representere politiet på pressekonferansen.

Rue vil ikke svare på om noen er pågrepet eller hva vedkommende eventuelt er siktet for.

– Vi ønsker ikke å gå ut med detaljer nå, sier Rue til Fædrelandsvennen.

Politiet har etterforsket saken som et mulig uaktsomt drap.

– Vi jobber ut fra flere teorier og vil ikke utelukke noe. Men hovedteorien er helt klart at dette har vært en påkjørsel, har Hellek Rue uttalt til NTB tidligere.

Hadde vært på dugnad

Det var klokka 05.30 søndag morgen 2. juni at franske Daisy Mai Tran (28) ble funnet død og en annen kvinne hardt skadet på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad.

Begge hadde vært på dugnad til festivalen The Bivrost Gathering som senere skulle vært arrangert i området.

Politiets hovedteori har vært at de to ble påkjørt og at fører stakk fra stedet.

Eivind Kristensen

Ønsker svar

Tidligere i høst var Fædrelandsvennen på besøk i Snartemo. Da var bygdefolket tydelige på at de ønsket svar:

– Folk kan tilgi et uhell, men ikke at man skjuler seg. Jeg håper at denne saken blir løst, slik at den skyldige kan få gjort opp for seg, sa Katja Regevik til Fædrelandsvennen.

Saken oppdateres.