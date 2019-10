Varsler nye opplysninger om dødsfallet i Snartemo

(Fædrelandsvennen): I en pressemelding sendt ut onsdag inviterer Agder-politiet til pressekonferanse om den mye omtalte hendelsen på Snartemo i Hægebostad natt til 2. juni.

– Vi har noen nye opplysninger vi ønsker å dele. Jeg vil ikke si noe mer før pressekonferansen, sier pressevakt Julia Bergmann i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

– Er det noen som er pågrepet?

– Det sier jeg ikke noe om, sier Bergmann.

NRK skriver at en person skal være pågrepet i saken.

Politiadvokat Hellek Rue vil representere politidistriktet på pressekonferansen.

Pressekonferansen starter klokka 12.00 onsdag.

Hadde vært på dugnad

Det var klokka 05.30 søndag morgen 2. juni at franske Daisy Mai Tran (28) ble funnet død og en annen kvinne hardt skadet på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad.

Begge hadde vært på dugnad til festivalen The Bivrost Gathering som senere skulle vært arrangert i området.

Politiets hovedteori har vært at de to ble påkjørt og at fører stakk fra stedet.

Eivind Kristensen

Ønsker svar

Tidligere i høst var Fædrelandsvennen på besøk i Snartemo. Da var bygdefolket tydelige på at de ønsket svar:

– Folk kan tilgi et uhell, men ikke at man skjuler seg. Jeg håper at denne saken blir løst, slik at den skyldige kan få gjort opp for seg, sa Katja Regevik til Fædrelandsvennen.

Saken oppdateres.