Lærer tiltalt for nettovergrep i Finnmark. Fikk jobb på ny skole etter varslersak om at han sendte seksualiserte meldinger til elever.

Mannen i 60-årene er tiltalt av statsadvokatene i Troms og Finnmark, skriver Fædrelandsvennen.

Ifølge tiltalen var mannen i besittelse av 136 bilder og 40 minutter overgrepsmateriale på film. Læreren skal også ha snakket med mindreårige jenter på nettet og uttrykket ønske om å utføre seksuelle handlinger med dem. Han fikk ifølge tiltalen flere av jentene til å sende nakenbilder av seg selv. Han skal også ha ytret ønske om å møte flere mindreårige jenter under ulike Skype-chatter, og har beskrevet ulike seksuelle handlinger han ønsker å utføre.

Forholdene ble ifølge Finnmark-politiet avdekket i september i fjor. Ifølge tiltalen opplyste jentene i chattene å være mellom 9 og 16 år.

Mannens forsvarer, advokat Trond Pedersen Biti, sier til NRK Sápmi at klienten ikke erkjenner straffskyld. Saken kommer opp for Indre Finnmark tingrett torsdag neste uke.

Etterforsket tidligere - mistet lærerjobb

NRK Sápmi opplyser at mannen også var under etterforskning for to år siden. Mens han var lærer sendte mannen meldinger til mindreårige elever via Facebook, noe læreren selv innrømmet.

– Vi er ikke sikre på at meldingene er alvorlige nok i forhold til kravene i straffeloven, for at de skal bli karakterisert som seksuelt krenkende adferd, sa Morten Daae til iFinnmark den gang.

Saken ble etterforsket videre, men deretter henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, i november 2017. Disse Facebook-meldingene er ikke en del av tiltalen som neste uke skal behandles i retten.

Fikk ny lærerjobb – referansene sa ingenting

Under etterforskningen i 2017 måtte læreren slutte i stillingen i den aktuelle kommunen der han jobbet i Finnmark. I desember samme år søkte han imidlertid en annen lærerjobb et annet sted i fylket. «Etter personlige årsaker har jeg valgt å avslutte min arbeidsforhold med tidligere arbeidsgiver og er klar for nye utfordringer», skrev han i søknaden, ifølge iFinnmark.

Politiattesten som ble innhentet viste ikke hva mannen var blitt etterforsket for, da kun forhold som fører til straffereaksjoner som bot og dom kommer frem på attesten.

Under referansesjekken var det heller ingen som nevnte hva læreren ble etterforsket for, skriver NRK, og begrunnelsen var at det ikke dreide seg om en varslingssak som hadde ført til strafferettslig forfølgelse. Mannen fikk jobben.

Da ledelsen i kommunen som ansatte læreren ble oppmerksomme på saken etter et anonymt tips, ble mannen tatt ut av undervisning våren 2018.

– At han ble satt under ny etterforskning for grove forbrytelser like etter at han hadde begynt hos oss, er også informasjon som ikke tilflyter oss som arbeidsgiver. Det er skremmende! fastholder oppvekstlederen i den aktuelle kommunen overfor iFinnmark.