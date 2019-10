Tidligere politisjef ba Røkke om å anmelde Iversen

Tidligere sjef for beredskapstroppen i Oslo, Anders Snortheimsmoen, ble torsdag formiddag kalt inn som vitne i Oslo tingrett i saken der Kjell Inge Røkke og torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen er parter.

Iversen er tiltalt for å ha presset Røkke for et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke. Iversen har hele tiden nektet straffskyld.

Røkke og hans familie tok kontakt med Sikkerhetsledelse, et privat firma der den tidligere polititoppen er spesialrådgiverrådgiver, for å få bistand i forbindelse med trusselsaken.

– Min involvering i saken startet 4. januar 2018. Jeg ble kontaktet av kretsen rundt Røkke som fortalte om trusselsituasjonen. Dagen etter ble jeg kontaktet fordi Iversen hadde møtt opp i garasjen til Røkke, kunne Snortheimsmoen fortelle.

Iversen dukket opp igjen i garasjen til Røkke 6. januar. Da Iversen dukket opp på Fornebu 8. januar i fjor, tok Snortheimsmoen kontakt med Iversen. Etter å ha innledet forklaringen med å kalle den tiltalte Iversen, gikk Snortheimsmoen raskt over til å bruke kallenavnet «Jannik».

– Da kjørte jeg bort til Jannik og spurte om han kjente meg igjen. Han ville møte Røkke. Vi tok en tur der vi snakket sammen, fortalte den tidligere politimannen.

– Fortalte han deg hvorfor han skulle ha penger fra Røkke, spurte de Vibe.

– Det gjorde han ikke, svarte Snortheimsmoen.

De Vibe mente derimot at Iversen hadde fortalt Snortheimsmoen at han krevde penger for jobb han hadde gjort for Røkke.

Nytt møte på Bjerkebanen

De møtte hverandre igjen på Bjerkebanen 16. januar.

– Da er det en helt annen Jannik Iversen jeg møtte. Han var fortvilet på grunn av sin familiesituasjon.

Iversen mente under møtet at det var Røkkes skyld at han hadde mistet levebrødet.

– I den delen av samtalen ble Iversen aggressiv. Og sa at hvis han ikke fikk penger, så ville han grisebanke Røkke og dumpe ham utenfor politihuset, slik at han selv kunne fortelle politiet hva som hadde skjedd.

Snortheimsmoen lurte på om dette ikke kunne løses ved advokathjelp, men det ønsket ikke Iversen. Snortheimsmoen tok også kontakt med politiet for å fortelle om situasjonen.

Snortheimsmoen sa i retten at han anbefalte Røkke om ikke å møte tiltalte Iversen.

På hver sin side av loven i 35 år

Etter noen dager møttes de igjen. Ifølge Snortheimsmoen prøvde han å overtale Iversen til å løse saken uten vold, men Iversen ville ikke gå med på det.

– Iversen mente at Røkke hadde ødelagt mye for ham gjennom en serie i VG. Jannik mente at Røkke kunne stoppe sakene i VG hvis han ville det, forklarte Snortheimsmoen.

Han sa også at Iversen fortalte at han var i stand til å utføre mye, og viste til skyteepisoden der Tromsdal ble skadet.

– Da Jannik var litt aggressiv, sa han at «jeg skjøt Tromsdal i beinet. Du vet hva jeg er i stand til».

– Jeg vet godt hvem Jannik er. Jannik og jeg har vært på hver vår side av loven i 35 år, sa Snortheimsmoen som ikke er i tvil om at Iversen er kapabel til å banke opp Røkke.

Situasjonen ble verre da Iversen meddelte Snortheimsmoen i januar i fjor at han må gi beskjed til Røkkes kone om at han henter Røkke og kjører ham til politiet. Da ble saken mot Iversen anmeldt.

– Vi hadde et mål om å løse dette uten å gå til politiet. Jeg hadde troen på at jeg kunne ha dialog med «Jannik». Det var min intensjon. Da utviklingen gikk som den gikk, så tok jeg beslutningen, sier Snortheimsmoen om beslutningen om å anmelde Iversen.