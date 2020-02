Det nye koronaviruset har spredt seg fra Kina til over 30 andre land. At det har nådd Norge, Italia og 12 andre EU-land, gjør at europeiske helsemyndigheter nå er på tå hev.

Flere land har satt inn drastiske tiltak for å stoppe smitten. Folkehelseinstituttet har laget en notat der de går gjennom ulike tiltak. For Norges del vil helsemyndighetene ikke gå inn for de mest drastiske tiltakene.