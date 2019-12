Mann dømt til tvungen psykisk helsevern etter drap i Drammen

Mannen ble først siktet for vold, men siktelsen ble senere utvidet til drap da offeret døde av skadene han ble påført.

Ifølge dommen, først omtalt av Drammens Tidende , mener politiet at 36-åringen slo sin nabo i hjel med en klappstol. Han skal også, ifølge Dagbladet , ha brukt en klokke som slagvåpen.

Den nå domfelte mannen forklarte under rettssaken at han ikke husker noe fra drapet. Samtidig hevdet han at han handlet i nødverge, noe han ikke fikk medhold i da det ikke ble funnet spor som tyder på at han hadde blitt utsatt for vold.

Mannen ble utredet av sakkyndige, som slo fast at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Det begrunnes blant annet med et to timer langt lydopptak av mannen rett etter drapet hvor han snakket usammenhengende og hevdet han var «konge av Russland» og «øverste sjefen i NATO».

De sakkyndige mener også at han lider av udifferensiert schizofreni og muligens også paranoid schizofreni.

Fordi mannen er utilregnelig kan han ikke straffes med fengsel. Han dømmes derfor til tvungen psykisk helsevern, hvor han vil få behandling inntil det vurderes at det ikke er gjentakelsesfare.