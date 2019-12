Skipet Lance har løsnet fra isen i Polhavet

Lance, med blant andre polfarerne Børge Ousland og Mike Horn om bord, ligger nå fritt i et lite basseng med vann, skriver VG.

De skriver videre at utfordringene ikke er over, for skipet må komme seg ut av isflaket skipet ligger på og bort til åpent vann minst 100 meter unna.

Mannskapet om bord på skipet har brukt både motorsag, vinsjer og kranen på båten for å komme seg løs.

– Dette er de beste nyhetene vi har fått på 14 dager. Det føles godt å flyte igjen. Nå må vi være veldig forsiktige med hva vi gjør videre. Vi må ikke ha det for travelt, og vente litt på at naturen åpner opp en råk. Om noen timer, når vinden øker, øker også sjansene våre, sier Mike Horn til VG.

Ousland og Horn ankom forskningsskipet etter sin ekspedisjon over Polhavet. Reisen til Longyearbyen, etter å ha plukket opp polfarerne, er blitt hindret av værforholdene i Arktis.

20. desember ble tre personer hentet ut av skipet, en av dem på grunn av medisinske årsaker. Det er nå 18 menn og én kvinne igjen.