(Stavanger aftenblad): Smittevernreglene gir i dag mulighet til arrangementer med opp til 50 deltagere. Helsemyndighetene valgte imidlertid å gjøre et unntak fra reglene da de tillot tusenvis av demonstranter å møte opp under fredagens markering i Oslo – til støtte for George Floyd, afroamerikaneren som mistet livet under en brutal pågripelse i Minneapolis i forrige uke.