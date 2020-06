Oslo og Viken enige om finansiering av Fornebubanen

– Nå mangler det bare at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriver under på sin del av avtalen, som innebærer at regjeringen følger opp sitt tidligere løfte om å finansiere 50 prosent av banen, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til VG.

Videre blir det bevilgninger til E16 Sandvika-Wøyen for ferdigstillelse av prosjektet i 2021, og til planlegging av riksvei 4 Kjul – Rotnes. Samlet plan for trikk i Oslo får midler til fullføring og innkjøp av nye trikker, og det blir penger til oppgradering og vedlikehold av T-banenettet, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Spørsmålet om finansiering av Fornebubanen i Oslo og Bærum har vært betent i flere måneder. Regjeringen kobler statens andel av prosjektet til godkjennelse av ny E18 gjennom Bærum kommune, et prosjekt byrådet i Oslo er motstander av.

Artikkelen blir oppdatert: