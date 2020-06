– Man må gjøre ord til handling. Det er ikke nok å skrive på Instagram at dette er viktig, sa Pernille Schølberg Vikøren til Aftenpostens foran Stortinget.

Hun var én av mange tusen som hadde møtt opp på Eidsvolls plass fredag.

Demonstrasjonene mot rasisme skulle i utgangspunktet foregå foran den amerikanske ambassaden mellom Smestad og Røa, like ved Gardeleiren. På grunn av smittevern ble demonstrasjonen kraftig nedskalert og flyttet til Eidsvolls plass. Likevel møtte tusenvis av mennesker opp begge steder.

Kort tid etter klokken 16 var minst 1000 samlet foran ambassaden på Huseby, vest i Oslo. Så gikk de sammen mot Eidsvolls plass foran Stortinget. Omtrent klokken 17.30 kom de frem, og to store demonstrasjoner ble til én.

De samlet seg for å vise avsky mot rasisme. Hovedparolen foran Stortinget er «We can't breathe» – vi får ikke puste. Sitatet er hentet fra George Floyd, mannen som ble pågrepet i Minneapolis og døde av skadene.

Stillhet i åtte minutter og 46 sekunder

Litt etter klokken 17 begynte selve markeringen foran Stortinget. Noe av det første som skjedde, var at demonstrantene ble oppfordret til åtte minutter og 46 sekunders stillhet.

Tiden er ikke tilfeldig valgt. Det var like lenge som George Floyd lå på bakken med kneet til en politimann på nakken. Siden dødsfallet har demonstrasjonene spredt seg i USA og til mange andre steder i verden.

Parolene fortsatte til ruvende jubel utover ettermiddagen.

Fakta: Demonstrasjoner mot politivold og rasisme: Det foregår enorme demonstrasjoner flere steder i verden mot politivold i USA og systemisk rasisme. Demonstrasjonene ble utløst av tre dødsfall. 23. februar ble Ahmaud Arbery (25) skutt på joggetur i nærheten av Brunswick, Georgia. Han døde av skadene. 3. mars ble den 26 år gamle ambulansearbeideren Breonna Taylor skutt og drept i en politiaksjon. Politiet lette etter narkotika i Taylors hjem, men fant ingenting. 25. mai ble 46 år gamle George Floyd pågrepet i Minneapolis, mistenkt for å ha prøvd å bruke en falsk 20-dollarseddel. Han ble lagt i bakken, og en politibetjent holdt ham nede ved å holde kneet mot halsen. Floyd døde av skadene. Drapet på George Floyd satte sinnene i kok. Nå vil mange ha rettferdighet.

Tomm W. Christiansen

Fryktet ikke smitten

Folk sto som sild i tønne, og folkemengden strakte seg ned til fontenen i Spikersuppa, rundt 150 meter unna. Mange sto også i sidegater.

På grunn av koronakrisen er slike folkemengder blitt et svært sjeldent syn. Å holde avstand er ett av de viktigste smitteverntiltakene, men under fredagens demonstrasjon ble kravet om 1 meters avstand opphevet.

– Politiet og samfunnet for øvrig setter ytringsfriheten høyt, sa innsatsleder Svein Arild Jørundland til NRK. Derfor grep de ikke inn.

Politiet vet ikke nøyaktig hvor mange som møtte opp fredag. I august i fjor var en tilsvarende folkemengde samlet foran Stortinget for å brøle for klimaet. Da anslo politiet at rundt 7000 mennesker var samlet.

Siri Øverland Eriksen

Smittefaren skremte ikke demonstrantene. Mange brukte masker, mange ville holde avstand.

– Men det var stappfullt på T-banen også. Folk har et brennende engasjement inni seg nå, sa Juline Emilia Torp D’Alessandro, som demonstrerte foran Stortinget sammen med flere venninner.

Over 59.000 viste interesse på Facebook

På forhånd hadde over 59.000 mennesker viste interesse for fredagens demonstrasjon på Facebook. Over 20.000 sa at de ville delta.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Arise, Streamy og African Student Association UiO sto bak Facebook-arrangementet. De skriver at de «demonstrerer foran Eidsvolls plass i Oslo for å vise solidaritet for alle ofre for rasistisk motivert politivold i USA samt verden over og for alle svarte mennesker som har vært og er ofre for raseprofilering i Norge».

Det har vært tilsvarende demonstrasjoner i en rekke land etter at George Floyd døde av behandlingen han fikk av politiet under en pågripelse i USA sist mandag, 25. mai.

Politiet sperret tidlig av Sørkedalsveien og var til stede. Ambassaden anmodet amerikanske borgere om å holde seg unna området. Allerede 40 minutter før demonstrasjonen skulle starte var mange samlet utenfor ambassaden.

Litt etter klokken 16.30 meldte politiet på Twitter at Sørkedalsveien var åpnet igjen. Da var demonstrantene på vei mot Stortinget.

Bård Bøe

Demonstrasjoner flere steder i landet

Dagens demonstrasjoner foregikk ikke bare i Oslo. Byer som Bergen, Skien og Kristiansand hadde egne demonstrasjoner.

I Bergen var 19 år gamle Rania Farah én av dem som møtte opp, skriver Bergens Tidende.

– Jeg vil ikke at mine barn skal stå her og måtte forklare at våre liv også betyr noe, sier Farah til BT.

Tomm W. Christiansen

Gjennomført uten dramatikk – politiet takket arrangøren

Fredagens demonstrasjoner ble gjennomført uten dramatikk. En røykgranat ble avfyrt blant demonstrantene, men røyken forsvant fort, og ingen ble skadet.

– Vi er veldig fornøyde med at dette har gått fredelig og rolig for seg, og at demonstrantene fikk ytret seg. Det er flott at dette gikk uten uønskede hendelser, sa operasjonsleder Sven Christian Lie.