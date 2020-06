Til tross for at den offisielle demonstrasjonen «We can't breathe – rettferdighet for George Floyd» er flyttet til Eidsvolls plass foran Stortinget, strømmer folk til foran den amerikanske ambassaden. Kort tid etter kl. 16 er flere tusen samlet. Nå er de på vei nedover mot Eidsvolls plass foran Stortinget.

Der har også store folkemengder samlet seg for å vise sin avsky mot rasisme.

Siri Øverland Eriksen

Politiet har sperret av Sørkedalsveien og er til stede. Ambassaden har anmodet amerikanske borgere om å holde seg unna området.

Tomm Christiansen

58.000 har vist sin interesse på Facebook

Det kan bli folksomt foran ambassaden i dag. Over 58.000 mennesker har vist sin interesse i dagens demonstrasjon. Offisielt er demonstrasjonen flyttet til Eidsvolls plass foran Stortinget. Likevel møtte altså svært mange opp foran

Nærmere 20.000 har sagt at de skal delta. Utover det var det uvisst hvor mange som skulle møte opp i dag. Det tok ikke lang tid før tusenvis av demonstranter var på plass.

Det er Arise, Streamy og African Student Association UiO som står bak det største Facebook-arrangementet. På Facebook skriver de at de «demonstrerer foran Eidsvolls Plass i Oslo for å vise solidaritet for alle ofre for rasistisk motivert politivold i USA samt verden over og for alle svarte mennesker som har vært og er ofre for raseprofilering i Norge».

Rundt 40 minutter før demonstrasjonen starter, var flere allerede samlet utenfor den amerikanske ambassaden, der arrangementet skulle foregå i utgangspunktet. Da talte Aftenpostens journalist rundt 70 mennesker. Siden da strømmet tusenvis av mennesker til.

Det har vært tilsvarende demonstrasjoner i en rekke land etter at George Floyd døde av behandlingen han fikk av politiet under en pågripelse i USA sist mandag.

Folk strømmer til – grensen for nærkontakt er opphevet

Under dagens demonstrasjon har politiet opphevet grensen på én meter for nærkontakt mellom mennesker. Tusenvis har møtt opp foran den amerikanske ambassaden for å demonstrere.

Store mengder mennesker har også samlet seg i Bergen.