Oljefondet kan ha aksjer i 400 våpenselskaper

Framtiden i våre hender, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Changemaker står bak rapporten og antyder at verken Finansdepartementet eller oljefondet vet nøyaktig hvor mange våpenprodusenter fondet har investert i, skriver VG. Det skyldes at det ikke er noen klare retningslinjer for hva som skal regnes som våpen eller våpenselskaper.

I rapporten anslås det at fondet, som formelt heter Statens pensjonsfond utland, kan ha investert i 100–150 våpenprodusenter og rundt 250 selskaper som leverer nøkkelkomponenter til våpen.

– Vi kan ikke tjene penger på selskaper som produserer våpen som fører til drap på sivile. Det er rett og slett umenneskelig. Regjeringen må sørge for at oljefondet kvitter seg med alle våpeninvesteringene, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

Organisasjonene har også bestilt en meningsmåling om nordmenns holdninger til temaet. 59 prosent er negative til at oljefondet investerer i våpenselskaper, mens 27 prosent sier «det er greit». 14 prosent svarer «vet ikke» i undersøkelsen Norstat har utført.

Fondet har investert 8 billioner kroner i drøyt 9.000 selskaper verden over.