Vannet lå speilblank og solen varmet fra en krystallklar himmel. Ingen Aftenposten snakket med i Bjørvika i Oslo fredag savnet appelsin, fjellet og hytta.

– Hvor mange grader det er i vannet? Det er i hvert fall ikke kaldt, sa Linn, mens Guro og Eli stor klare for å hoppe uti fra bryggekanten. Litt for fotografens skyld, enda mer for eget velvære.

Paal Audestad

Mange vil hoppe i vannet

Vannet holdt 4,6 plussgrader, men det føles riktig når du kommer rett ut fra 80 pluss i en badstue. For du kan muligens bare le av hvordan nordmenn er blitt. Tradisjonell påske er definitivt ikke alternativet på disse breddegrader akkurat denne dagen. Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt er foran Operaen er fullbooket i påsken.

– Jeg tipper at vi har mellom 500 og 1000 badegjester her i løpet av en uke, sier Sverre Jervell, styreleder i Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt.

Paal Audestad

Rett bortenfor står Maja Anette Flønes Monsen og pumper opp kajakken. Sammen med Aslak Paus padler ut på et styrkejernflatt vann. Stillheten er hørbar midt i byen.

– Kanskje blir det en kaffe på Aker brygge eller en øl på Vippa. Vi tar det som det kommer, sier de to.

Paal Audestad

Og myser mot solen. Det gjør også trioen på restauranten utenfor Oslo S.

– En perfekt start på påsken, sier Vilrid Femoen fra Drøbak.

Melder om mer sol i Sør-Norge

Og for at ikke idyllen skal brytes, kan vi klippe noe fra en NTB-melding om påskeværet fremover.

Langtidsvarselet på yr.no fredag viser en rekke store gule soler for de fleste steder i Sør-Norge så langt varselet gjelder.

– Utover i neste uke blir høytrykket liggende der, men det blir kanskje ikke skyfritt hele tiden i Sør-Norge. Det vil nok variere litt. Kanskje det blir litt mer skyer på onsdag, sier statsmeteorolog Rannveig Ostedal Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

Paal Audestad

Kan bli regn i Nord

Samtidig stiger temperaturen, og det kan bli opptil 15 grader i lavlandet i Sør-Norge.

For Nord-Norge er varselet litt mer usikkert. Det ser ut til at det blir mer skyer i nord enn i sør, og kanskje enkelte regnbyger, ifølge meteorologen.

– Det ser ut til at det kan komme litt nedbør fra langfredag sør i Nordland og kanskje i Trøndelag, sier Eikill.

Uansett om du er i påskefjellet eller i Bjørvika, så vil det være lurt å smøre med solkrem.