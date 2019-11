På bildet på Twitter-meldingen han la ut for to dager siden sitter Nicholas Wilkinson stolt med Mensa-medlemskortet. Etter at han fikk flere hjerneslag og mistet språket, ville han bekrefte overfor seg selv og andre at hjerneskaden ikke hadde gått ut over intelligensen.

Hjerneinfarktene oppsto etter at han ble akuttinnlagt med blodforgiftning (sepsis) på Rikshospitalet i 2018. Wilkinson måtte lære seg å snakke på nytt, ifølge et intervju VG hadde med ham for ett år siden.

«Jeg er medlem i Mensa nå. Jeg tenker klart», skriver han nå på Twitter.

Han ønsker ikke å la seg intervjue fordi han fremdeles er fullt sykmeldt.

Fakta: Dette er afasi Afasi er språkvanskeligheter etter en skade i hjernen. Afasi gjør det vanskeligere å snakke med andre: finne og uttale ord, forstå hva andre sier, lese og skrive. Selv om man har vanskeligheter med språket, kan man tenke klart. I Norge får minst 5–6000 kvinner og menn afasi hvert år, mange på grunn av et hjerneslag. Mange som rammes, er eldre mennesker, men også yngre får afasi.

– Nicholas er en god ambassadør som senker «dørstokkmila» for afasirammede i Norge. Mange isolerer seg fordi de har vanskelig for å prate og er redde for å bli oppfattet som dumme, sier leder for Afasiforbundet i Norge, Hogne Jensen. Han arbeider også som logoped i Tromsø.

Han sier det er ganske vanlig at afasirammede blir møtt med fordommer ute i samfunnet.

– De sitter med de samme kunnskapene og erfaringene som de hadde før hjerneskaden, men har redusert evne til å få formidlet dem, forklarer han.

Forbundsleder: – Blir snakket til som barn

Mange med afasi kan også ha problemer med å forstå ting som blir sagt og formidlet, noe som også gjør at folk kan oppfatte dem som mindre intelligente.

– Men man blir ikke dummere av å ha afasi, understreker han.

Hogne Jensen sier at mange av medlemmene i Afasiforbundet og pasientene hans forteller om at folk begynner å prate til pårørende istedenfor til dem.

– Eller enda verre – de blir snakket til som om de skulle være et barn, påpeker han.

Mensa Norge, som Wilkinson nå er blitt medlem av, er en forening for de 2 prosent høyest intelligente i befolkningen.

For å bli medlem er kravet en IQ på minst 131. Den gjennomsnittlige IQ-en i verdens befolkning er 100. Snaut 96 % av befolkningen har en score på mellom 70 og 130.

Nicholas Wilkinson hadde egentlig planlagt å gifte seg i juni i fjor, men bryllupet ble avlyst da han brått ble alvorlig syk. I januar i år giftet han seg med kjæresten gjennom syv år, Sebastian Forbes, skrev VG.

Kjæresten bidro som både pleier og støttespiller for han i den tøffe tiden på sykehuset og i rehabiliteringen etterpå.

– Jeg kommer tilbake til Stortinget og jeg vil bruke mine erfaringer for å bedre helsetjenestene, skriver Wilkinson.