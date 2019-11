Operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt forteller til NRK at lokalt politi rykket ut til Øvre Årdal etter meldinger om en voldshendelse.

Da de kom til stedet rundt klokken 2 natt til søndag støtte de på en mann som var på vei vekk fra stedet i bil.

Politiet fattet mistanke om promillekjøring og stanset bilen. Føreren forsøkte da å stikke av fra politiet, som ville fremstille ham for legevakt og blodprøvetagning.

Måtte innom tre legevakter

Under transporten til legevakten ble personen imidlertid så utagerende at han ble anmeldt for vold mot politiet. Dermed ble det bestemt at mannen skulle fraktes til arresten i Bergen – 25 mil unna.

– Det var høy grad av rus, med spytting og sparking og voldsom oppførsel på ymse legevakter, sier operasjonsleder Rebnord til Bergens Tidende.

Totalt måtte mannen innom tre legevakter på den 253 kilometer lange turen til cellen hos politiet i Bergen.

Tre patruljer involvert

Hele tre politipatruljer var involvert i transporten, som startet med lokalt politi i Årdal, avløst av politiet på Voss, før tredje og siste etappe ble tatt av en patrulje fra Bergen.

Klokken 8 søndag morgen, rundt seks timer etter at politiet først støtte på mannen, kunne Rebnord fortelle til NRK at mannen var på plass i arresten og hadde roet seg ned.

Ifølge Bergens Tidende må han forberede seg på en lang rekke anmeldelser etter nattens hendelser.