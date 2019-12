Det ventes kraftig vind over store deler av landet det neste døgnet, ifølge meteorologene. Mest vil det blåse i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, hvor det ventes full storm ved kysten tirsdag ettermiddag.

Meteorologisk institutt betegner stormen som sesongens hittil kraftigste storm.

– Det blir kraftig vind fra sør – opp mot storm på Nord-Jæren. Verst blir det fra Obrestad fyr og nordover til Haugesund, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt til Aftenbladet.

Ifølge Gislefoss er det grunn til å være varsom og holde seg borte fra de mest utsatte stedene.

– Det er nok ikke noe farlig, men det er heller ingen vits å gå ut hvis du ikke har et nødvendig ærend tirsdag kveld. Dessuten kan nok bølgene bli ganske høye. Folk bør derfor vise varsomhet hvis de skal ferdes på utsatte steder langs sjøen, sier Gislefoss.

Stengte veier

Ved 17-tiden tirsdag meldte Vegtrafikksentralen vest at fergestrekningen Krakhella-Rutledal, på strekningen Daløy – Rutledal i Sogn og Fjordane er stengt på grunn av sterk vind.

På riksvei 52 ved Hemsedal er det kolonnekjøring for på grunn av uvær. Veien kan bli stengt på kort varsel. Også E6 over Dovrefjell i Oppland ble stengt tirsdag kveld.

Alle fjellovergangene i Hedmark og Oppland er stengt. Alternative omkjøringer er Rv3 over Kvikne og E16 over Filefjell som er åpen for trafikk.

Bergensavisen melder om at elleve fly er innstilt på Flesland på grunn av uværet. Flytrafikken til Sola er også berørt.

På Vestlandet oppfordres folk til å binde fast løse gjenstander. Meteorologene advarer også om at trær kan blåse ned.

Store snømengder

I Bergen er det ventet rundt 50 millimeter regn fra tirsdag morgen til onsdag morgen, opplyser meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo til Bergens Tidende. På det meste vil det vindstyrken komme opp i 15 m/s tirsdag kveld.

I fjellene i Sør-Norge kan det blåse opp mot liten storm tirsdag ettermiddag. Det er også sendt ut gult farevarsel for fjellene i sør på grunn av store snømengder. Her ventes det mellom 20 og 40 centimeter snø mellom tirsdag ettermiddag og onsdag formiddag. I tillegg blir det kraftig vind og snøfokk, som gir vanskelige kjøreforhold, ifølge meteorologene.

Det er også sendt ut gult farevarsel på grunn av sterk vind fra Kristiansund og langs hele kysten i Agder, Telemark og rundt Oslofjorden.

Vinden beveger seg dessuten nordover, og fra tirsdag kveld ventes det kraftig vind i Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

– Lokalt kan det bli vindkast på 27 meter per sekund, tvitrer meteorologene.

Island skalker lukene

Også islendingene forbereder seg på ekstremvær. Det er meldt sterk storm, enkelte steder med orkan i kastene – og kraftig snøstorm. Islands meteorologiske institutt har for første gang utstedt rødt farevarsel for deler av landet. Så vel fastboende som turister advares mot å bevege seg utendørs fra tirsdag ettermiddag av.

I flere landsdeler holder skolene stengt. Andre steder blir foreldrene bedt om å hente barna senest klokken 15, slik at alle kan komme seg i sikkerhet før uværet rammer.

Verst blir det på Nordvestlandet, men også i Reykjavik-regionen oppfordres folk til å sikre alle løse gjenstander og holde seg innendørs. Hovedveiene ut fra hovedstaden kan bli stengt på kort varsel, og flytrafikken vil antagelig bli rammet.