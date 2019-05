MDG: Rydd opp og skaff sovevogner hele veien til Europa

– Folk ønsker å ta toget for å reise miljøvennlig, men får ikke plass. De ender opp med å fly i stedet. Det samferdselsministeren holder på med er en komplett ansvarsfraskrivelse, sier nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad.

Han rister på hodet over debatten som nå går om sovevogner på tog. Den tok fyr etter at Vy (tidligere NSB) opplyste til en kunde at de ikke lenger har mulighet til å kjøpe eller leie flere sovevogner, og samferdselsminister Jon Georg Dale gikk ut og sa at opplysningen både er misvisende og feilaktig.

– Samferdselsministeren må rydde opp i togkaoset. Og det er nå tiden er inne til å satse skikkelig på nattog og sovevogner, sier Hermstad til Aftenposten.

– Vi har et tiår på oss til å halvere utslippene våre. Flystrekningen mellom Oslo og Trondheim er den sjette mest trafikkerte i Europa, og her er tog et godt alternativ dersom vi få på plass god nok kapasitet, sier han.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Vil bringe sovende passasjerer langt sør i Europa

– Vi kommer til å foreslå på Stortinget at regjeringen sikrer at det kjøpes inn flere sovevogner, at det blir mulig å dele kupé, også for en familie, og at man får på plass skikkelig nattog ut i Europa, sier MDGs Arild Hermstad.

Han viser til at den nye regjeringen i Sverige har varslet at de skal gjøre det enklere å bestille togreiser til utlandet. De gir Trafikverket (som i Sverige håndterer både vei og jernbane) i oppdrag å bestille nattogtrafikk med daglige avganger til flere europeiske byer.

Som nattog fra Stockholm til Berlin, München og Brussel, via Malmö. Passasjerer på et ettermiddagstog fra Oslo vil kunne bytte til slike tog, ifølge Hermstad.

– I 2017 var det 290.000 reisende mellom Oslo og Berlin. Markedsgrunnlaget er til stede, sier Hermstad, som vil ha egne direkte nattog fra Oslo til kontinentet. I dag finnes ikke et slikt tilbud, sier han.

– Mye av tilbudet forsvant i konkurransen fra fly. Men nå snur vinden. Det østerrikske statsbaneselskapet ÖBB satser på nattoget i Europa. De utvikler et såkalt Nightjet-tilbud. I desember gjenoppsto linjen Berlin – Wien, som også har vogner fra Berlin til Budapest og Krakow, sier Hermstad.

Rolf M. Aagaard

Statsråden: Ikke tatt stilling til flere sovevogner

I Sverige er det stadig flere som velger miljøvennlig transport for å slippe «flyskam», skriver nettstedet E24. Nesten hver fjerde svenske har valgt bort flyreiser det siste året på grunn av klimahensyn, og på svenske flyplasser har det vært nedgang i passasjerantallet syv måneder på rad, ifølge Bloomberg.

«Flyskam»-debatten går også på norske, sosiale medier. Det blir hevdet at jernbanen i Europa nå i sommer vil møte en pågang den umulig kan håndtere.

Dag W. Grundseth

Aftenposten har spurt samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om det er på tide å gire opp igjen sovevogntilbudet i Norge?

– Det har jeg ikke tatt stilling til. Det er andre tjenester på tog som har hatt prioritet. Jeg utelukker ikke at det kan være aktuelt. De ulike behovene på jernbane i Norge er under utredning, sier Dale.

Norske Tog-sjef Øystein Risan har i dag ansvaret for alle persontog på norske linjer. Han konstaterer at selskapet, som eies av Samferdselsdepartementet, for tiden ikke har noen forespørsler ute i markedet om anskaffelse av flere sovevogner til Norge.