Flere fulltidsansatte mottar sosialhjelp – SV advarer

Antallet personer med heltidsjobb som mottok sosialhjelp, var 3,9 prosent høyere i fjor enn året før, og 9,8 prosent høyere enn i 2016, skriver Dagsavisen.

– Dette er et symptom på et hardere arbeidsliv og en nedbygging av velferden. Norge skal ikke være et land der man har det sånn at en fulltidsjobb ikke gir nok lønn til å leve av, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Partiet peker på manglende reallønnsvekst for dem med svakest lønn det siste tiåret.

– Det er uverdig at folk må få sosialhjelp for å klare seg, selv om de står i fulltidsjobb. Det bør være en kraftig advarsel til alle når folk i arbeid trenger hjelp til å klare seg, sier Bergstø.