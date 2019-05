Bjørnar Moxnes ba Siv Jensen hjem til sin kronisk syke mor

(Stavanger Aftenblad): I sin landsmøtetale fortalte stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om sin mor som har jobbet 40 år i fulltid i barnehage og eldreomsorgen.

Moxnes beskrev hvordan hun har båret velferdsstaten på sine, etter hvert, ganske slitne skuldre, skriver Stavanger Aftenblad.

– Mamma er den sterkeste jeg kjenner. Men også en av de mest sårbare. Ryggen er dårlig, kneet har hun skiftet ut to ganger, hun lever med kroniske sykdommer, sa partilederen.

– Jobben gjorde henne nedslitt og utslitt. Det er folk som mamma som rammes av regjeringens politikk. Når de strammer inn på trygdene. Kutter i pensjoner, sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger, sa Moxnes.

– De sier de gjør det for at folk skal stimuleres til å stå lenger i jobb. Men når ryggen sier stopp, så kan du ikke jobbe mer. Da trenger du en velferdsstat som tar vare på deg, fortsatte han.

– Derfor har jeg en utfordring til finansminister Siv Jensen: Bli med hjem til mora mi og fortell henne hvorfor det er rettferdig at de uføre skal betale prisen for skattekutt til de rike. Da vil du få noe å bryne deg på, sa Moxnes.

– Norges mest fagforeningsfiendtlige parti

I manuset var Frp-lederen nevnt fire ganger ved navn, mot to ganger Erna Solberg og en gang hver for Trine Skei Grande (V) og Jonas Gahr Støre (Ap).

Venstre får passet påskrevet som «Norges mest fagforeningsfiendtlige parti» etter å ha fått på plass en regjeringsplattform med anerkjennelsen av at «mange arbeidstagere velger å være uorganisert».

– Dette mener de i en tid der bemanningsbyråer og sosial dumping feier fagbevegelsen av banen i bransje etter bransje, sa Moxnes.

Han krever at Jensen, Solberg og Skei Grande må jobbe for at flere blir med i fagforening, etter at Rødt fikk flertall i Stortinget for å øke organisasjonsgraden.

– Rødt skal være den sterkeste motkraften mot Siv Jensen og Erna Solbergs politikk for økte forskjeller, sa Moxnes.

Han viser til at flere sier at handlingsrommet i EØS-avtalen må utnyttes.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Gjerne det. Men så langt har Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre brukt handlingsrommet til å slippe løs kapitalkreftene. Vi vil gjøre det motsatte, sa Moxnes, som viste til et besøk hos Avdeling 5 på Vestlandet, Fellesforbundet største avdeling.

– Sindige industriarbeidere som har vært EØS-avtalens fremste forsvarere. Men nå har de snudd. Fagforeningslederen fortalte om situasjonen på verftene. Flere hundre sies opp, mens lavtlønte østeuropeere flys inn. Ingen lokalt ansatte i produksjonen. Ingen lærlinger. De fagorganiserte forsvinner, sa Moxnes, som vil erstatte EØS med en ordinær handelsavtale der Norge «ikke er underlagt Brussel».

Sylvi Listhaug-strategien

– Første gangen jeg spurte de andre partiene på Stortinget om mistillitsforslaget mot justis- og innvandringsminister Sylvi Listhaug fikk jeg til svar: «Slik gjør vi det ikke her», sa Moxnes, som kaller dette politisk handlingslammelse.

– Det var aldri ment som et markeringsforslag. Vi trodde det kunne få flertall. Sikre kunne vi ikke være. Men ute blant folk var et stort flertall enig med oss. De høyreradikale var i mindretall. Og det førte frem, sa partilederen.

Miljøradikalt

– Rødt har en radikal miljøpolitikk. Det har vi aldri lagt skjul på. Det skal vi fortsatt ha. For vi må stanse de farlige klimaendringene. Og vi skiller oss fra oljelobbyen på et like viktig punkt: Rødt har en fremtidsrettet industri- og næringspolitikk, sa Moxnes.

– Olja er vår viktigste næring. Men vi innser at Norge må ut av oljealderen, og derfor har vi et særskilt ansvar for en industripolitikk som hindrer at arbeidsfolk omstilles til ledighet, fortsatte han.

– Regjeringen må slutte å late som vi kan fortsette som i dag. For det er å vente på en markedsstyrt kræsjlanding. Som vi fikk en forsmak på under oljekrisen i 2014. Arbeidsfolk mistet jobben i tusentalls, sa Moxnes, som vil ha en egen industriminister i Norge.