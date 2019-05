Plasker ned i Sør – mens andre forbereder seg på mulig styrtregn

Meteorologene har servert det ene farevarselet etter det andre. Svært kraftige regnbyger skal ramme flere fylker på Sør- og Østlandet.

I 13–14 tiden styrtregnet det. I Vennesla hadde store mengder vann samlet seg på en parkeringsplass på industriområdet Hunsøya, og på Iveland har en bekk gått over sine bredder og rent ut gjennom et boligfelt. Også flere andre steder på Sørlandet har NTB observert bekker som flommer over.

Også parkeringsplasser var oversvømmet av det kraftige regnværet. Som utenfor Hunsfos Næringspark i Vennesla. Om det skyldtes tette rør eller nedbørsmengden var noe uklart tirsdag,

Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

– Et rør har sannsynligvis kollapset eller gått tett. Mannskap fra Sørmiljø i Kristiansand er nå på vei med utstyr for å filme rørene, sier Trygve Aas, daglig leder for Hunsfos Næringspark til Fædrelandsvennen.

Aas delte ut gratis støvler til alle som forsøkte å komme seg tørrskodd over parkeringsplassen. Etter kort tid hadde han delt ut 15 støvler.

Lytte til værvarselet

Folk bes om å vurdere behov for forebyggende tiltak og lytte til instruksjonene fra myndighetene.

– Regnværet er delt inn i flere celler, og det gjør det vanskelig å si hvor det vil treffe. Men akkurat nå ser det ut til at en av cellene med nedbør treffer Aust-Agder og at en annen celle går lenger nord, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til Yr.

Stein Bjørge

Mange har satt pris på høye temperaturer og mye sol over store deler av disse landsdelene, men regnet skal være på vei. Det vil si skal. I Oslo hadde flere forberedt seg godt mot styrtregnet, men de verste nedbørsmengdene lot vente på seg. Vår fotograf fanget dette bildet i Frognerparken og rundt Monolitten i 18-tiden tirsdag. Der hadde samtlige turister fått meg seg værvarslene. Ikke mange var uten paraply. Det kom noen dråper tidlig på kvelden, men så dukket solen frem.

Stein Bjørge

Varselet fra Meteorologisk institutt hadde faregrad oransje for fylkene Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder og Vest-Agder. Ifølge beregningene kan det komme lokale regnbyger på opp mot 20 millimeter i timen og 100 millimeter i løpet av 18 timer.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning, opplyser meteorologene.

Stein Bjørge

Tirsdag ettermiddag var regnværet for alvor i gang flere steder på Sørlandet.

Faren økte fra klokken 17 tirsdag og er ventet å være over onsdag klokken 11 for syv av fylkene, mens den starter klokken 15 og varer til 2 i Vest-Agder.