På Kjevik utenfor Kristiansand ga kraftige skybrudd hele 33,8 mm i skålene fra klokken 17 og de neste 120 minuttene. Også i sentrum kom det mye – på Dueknipen målestasjon falt det ned 24 mm nedbør på bare én time.

Valle i Setesdal noterte 45 mm.

Det var på fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder de heftigste tordenbygene inntraff. Her, og ute i Oslofjorden, rumlet det godt langt ut over natten.

– På Østlandet traff nedbøren veldig lokalt. Drammen fikk 24,5 mm, Ås 15 mm, Vestli 8, mens vi på Blindern bare fikk 0,9 mm, oppsummerer Per Egil Haga.

Mindre enn fryktet

Meteorologene hadde på forhånd servert det ene farevarselet etter det andre de siste dagene.

Svært kraftige regnbyger skulle ramme Sør- og Østlandet. Det skulle komme opp mot 100 millimeter enkelte steder, het det i prognosene. Tirsdag regnet det for alvor i gang flere steder på Sørlandet. I 13–14 tiden styrtregnet det, og Vennesla fikk over 40 millimeter på kort tid. Store mengder vann samlet seg på en parkeringsplass på industriområdet Hunsøya. Også flere andre steder på Sørlandet har NTB observert bekker som flommer over.

Parkeringsplassen utenfor Hunsfos Næringspark i Vennesla var så oversvømmet at daglig leder i Hunsfos Næringspark, Trygve Aas, forteller til Fædrelandsvennen at de delte ut gratis støvler til alle som forsøkte å komme seg tørrskodd over parkeringsplassen.

Etter kort tid hadde han delt ut 15 par støvler.

Lytte til værvarselet

Folk ble bedt om å vurdere behov for forebyggende tiltak og lytte til instruksjonene fra myndighetene.

– Regnværet er delt inn i flere celler, og det gjør det vanskelig å si hvor det vil treffe. Men akkurat nå ser det ut til at en av cellene med nedbør treffer Aust-Agder og at en annen celle går lenger nord, sa statsmeteorolog Kristen Gislefoss til Yr tirsdag kveld.

Mange har satt pris på høye temperaturer og mye sol over store deler av disse landsdelene de site dagen, men tirsdag skulle regnet være på vei. Det vil si skulle. I Oslo hadde flere forberedt seg godt mot styrtregnet, men de verste nedbørsmengdene lot vente på seg. Vår fotograf fanget bildet under i Frognerparken og rundt Monolitten i 18-tiden tirsdag. Der hadde samtlige turister fått meg seg værvarslene. Ikke mange var uten paraply. Det kom noen dråper tidlig på kvelden, men så dukket solen frem.

Varselet fra Meteorologisk institutt hadde faregrad oransje for fylkene Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder og Vest-Agder.

Nivå oransje er når meteorologene venter at konsekvensene kan bli omfattende for mange mennesker.

Fakta: Tre nivåer på farevarsel Gult nivå: Utstedes når meteorologene forventer mindre konsekvenser. De fleste vil kunne fortsette med sine daglige gjøremål, men de som planlegger å ferdes i berørte områder, bør være oppmerksomme og vurdere aktiviteten en ekstra gang. For eksempel kan det bli lokale strømbrudd, forsinkelser i trafikken, og vind kan gjøre det farlig å ferdes i fjellet. Oransje nivå: Når konsekvensene forventes å bli omfattende for mange mennesker. En reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og avganger med båt, fly og annen transport bli kansellert. Vær forberedt på alvorlige konsekvenser, og vurder om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel. Rødt nivå: Når konsekvensene forventes å være ekstreme. Stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget. Folk flest oppfordres til å minimere ferdsel i berørte områder. Røde farevarsler kan utstedes for mindre områder uten at værsituasjonen får ekstremværnavn. Kilde: Meteorologisk institutt

Ifølge beregningene skulle det komme lokale regnbyger på opp mot 20 millimeter i timen og 100 millimeter i løpet av 18 timer.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning, opplyste meteorologene.

Tirsdag ettermiddag var regnværet for alvor i gang flere steder på Sørlandet.

Faren økte fra klokken 17 tirsdag og er ventet å være over onsdag klokken 11 for syv av fylkene, mens den starter klokken 15 og varer til 2 i Vest-Agder.