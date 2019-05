Maner til kamp mot voldtekt som krigsvåpen

Fredag samles verdenssamfunnet i Oslo for å skjerpe kampen mot seksuell vold i krig og konflikt.

– Dette er et stort og voksende problem som har enorme konsekvenser, både for dem som blir utsatt for overgrepene, og for lokalsamfunnene deres, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Det er personlige møter med ofre for krigsvoldtekter som har fått henne til å dra i gang den internasjonale konferansen, den første i sitt slag, der Norge er vertskap sammen med Irak, Somalia, Emiratene, flere FN-organisasjoner og Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Over 90 land er påmeldt, pluss organisasjoner fra over 50 land.

– Det er helt utrolig, sier Eriksen Søreide.

– Angår oss alle

Blant hovedtalerne er den kongolesiske legen Denis Mukwege, som sammen med jesidi-kvinnen Nadia Muradi fikk Nobelprisen i fjor for sitt arbeid for ofre for voldtekt i krig. Det bidro sterkt til å rette verdens øyne mot problemet.

Lederen for FNs befolkningsfond (UNFPA) Natalia Kanem mener konferansen, som har fått den håpefulle tittelen “Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises”, er et skritt i riktig retning.

– Jeg håper den vil gjøre det tindrende klart at beskyttelse av jenter og kvinner er noe som angår oss alle, sier hun til NTB.

Øke oppmerksomheten

Kunnskapen om hvordan seksuell vold bevisst blir brukt som våpen i krig og konflikt, har økt dramatisk de siste årene. Eksperter har pekt på at følgene altfor ofte blir oversett: Ofrene må bære på skammen og smerten i lang tid etterpå, men får sjelden hjelp, mens lokalsamfunn kan bli revet i filler.

Hensikten med konferansen er først og fremst å skape større politisk oppmerksomhet om temaet.

– Erfaring viser at når en sak hverken vies oppmerksomhet eller penger, er det vanskelig å gjøre noe med den. Men seksuelle overgrep er ikke et biprodukt av krig, det er krigføring med andre virkemidler og må bekjempes, sier Eriksen Søreide.

Må straffes

Både hun og Kanem er særlig opptatt av å få knesatt prinsippet om at overgripere skal straffeforfølges.

– Vi kan ikke tolerere straffrihet lenger. Slike overgrep må få konsekvenser, også for at ofrene skal få rettferdighet. Vi må fjerne stigmaet som følger med slike overgrep, sier Kanem.

Eriksen Søreide peker på at selv om lovgivningen er blitt bedre, er det ofte bare ledere som blir stilt for internasjonale straffedomstoler.

– Det er viktig at også de som faktisk utfører overgrepene, blir straffet, påpeker hun.

Men problemet er todelt, understreker hun: Selv om noen land trenger hjelp til å få bukt med problemet, er det i andre land myndighetene selv som står bak eller sanksjonerer overgrep.

Mer penger

– Det trengs kanskje også en holdningsendring?

– Ja, det er det ingen tvil om. Det at over 90 land deltar på konferansen, deriblant land der dette er et utbredt problem, er veldig viktig, sier Eriksen Søreide.

Hennes mål er også å få samlet inn så mye penger som mulig til kampen. På konferansen kommer Norge til å legge en større sum i potten. Hvor mye blir kunngjort fredag.

– Det blir betydelig, sier utenriksministeren.

Pengene kommer på toppen av 200 millioner bistandskroner som allerede er øremerket til formålet.