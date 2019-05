115 skoler deltok i årets barnetog i Oslo. Det var derimot ikke nok til å slå fjorårets rekord, da deltok 121 skoler i barnetoget.

Morten Uglum

Tradisjonen tro hilste de kongelige på barnetoget fra slottsbalkongen.

Det var kong Haakon og dronning Maud som innstiftet skikken med å hilse barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen.

I år ble barnetoget møtt av kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus (13), kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra (15), dronning Sonja og kong Harald.

Morten Uglum

Fra siden fulgte prinsesse Astrid og hunden Pepita, en Japanese chin, nøye med på det passerende barnetoget.

Det er ikke tradisjon for at noen utenom konge- og kronprinsfamilien vinker til barnetoget fra balkongen. Andre følger toget fra vinduer.

Morten Uglum

Langs hele Karl Johan og foran slottet jublet barn i finstas og bunader, mens de veivet med norske flagg.

Morten Uglum

For kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus startet dagen derimot langt tidligere. Allerede klokken 8.15 hilste de på barnetoget på Skaugum.

Lise Åserud / NTB scanpix

Kronprinsfamiliens to hunder, Muffins Kråkebolle og Milly Kakao av rasen labradoodel, fikk også ta del i feiringen på Skaugum gård, hvor prinsesse Ingrid Alexandra tok ansvar for å vise dem hvordan det skal gjøres.

Lise Åserud / NTB scanpix

Vipps hadde derimot en trøblete nasjonaldag. Ved 11.30-tiden startet problemene for betalingstjenesten.

Mange skoler, lag og foreninger har de siste årene tatt i bruk Vipps-betaling på 17. mai, siden færre bruker kontanter.

Morten Uglum

Vipps-trøbbelet førte dermed til problemer for lag og foreninger som ikke får tatt betalt for pølse-, is- og kakesalg gjennom betalingstjenesten. Rundt klokken 13 fungerte derimot betalingstjenesten som normalt.

Sikkerhet i høysetet

I år ble politi over hele landet bevæpnet på større arrangementer og folkeansamlinger. I alle de store byene gikk politi med våpen.

Morten Uglum

Oslo-politiet var også i fjor bevæpnet, men i år er det også for første gang bestemt at politiet kan bære våpen på større arrangementer og folkeansamlinger under 17. maifeiringen også i resten av landet.

I mindre byer og tettsteder har det vært opp til de lokale politimestrene å vurdere om det skal være væpnet politi.

Morten Uglum

I hovedstaden har det ikke vært noen uønskede hendelser, har politiet kunne opplyse om. Derimot har det fantastiske vårværet bydd på noen utfordringer.

– Vi har hatt to tilfeller av besvimelser i varmen, men ellers det god stemning i Oslo, sier operasjonsleder Cathrine Sylju ved politiet i Oslo til NTB.

Politiet oppfordret til slutt alle om å få i seg nok vann.

– Jeg kan se for meg at kombinasjonen mye folk, fint vær og en del alkoholinntak, kan bli en utfordring utover dagen. Folk er ute og feirer og koser seg, og det skal de gjøre, men det kan bli utfordrende for oss, sa Sylju til Aftenposten.

Danset for kongefamilien

Det flott vårværet stanset likevel ikke denne gjengen fra å danse litt foran Slottet.

Morten Uglum

Mange kunne feire grunnlovsdagen med sol og opp til 20 varmegrader.

Morten Uglum

Sirkus, veteranbiler og en statsminister i godt humør

Sirkus Arnardo har feiret nasjonaldagen i Ålesund nesten hvert år siden 1960-tallet, ifølge Aftenpostens medarbeider Arnfinn Mauren.

Arnfinn Mauren

I Bergen markerte Bergen veteranvognklubb bybildet.

Eirik Brekke

Der la også statsminister Erna Solberg ned en krans på Christian Michelsen-statuen på Festplassen.

– Det er sagt om Michelsen at han var Norges beste statsminister. Vel, vi får la historien bestemme, sa statsministeren med det smil.

– Bruk dagen til ettertanke og feiring. For vi bor i verdens beste land, sa statsministeren.

Bård Bøe

I byen mellom de sju fjell, ble det målt hele 23,9 grader på nasjonaldagen. Det resulterte i en ny varmerekord for nasjonaldagen i Bergen.

Målingen viste nemlig 0,2 grader mer enn målingene fra 17. mai i 1932 og i 1980, da temperaturene krøp opp til 23,7 grader.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Korps, pølser og is

Korps er en stor del av grunnlovsfeiringen. I Norge er det over 27.000 barn under 15 år som spiller i korps. Det gjør korps til en av de største aktivitetene for barn, nest etter fotball.

Morten Uglum

Is, pølser og brus er en naturlig del av nasjonaldagen for mange. Spesielt pølser. Nortura anslo i fjor at det selges 20 millioner pølser i løpet av 17. mai-uken. Det betyr snaut fire pølser pr. innbygger i Norge.