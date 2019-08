FROLAND: I meldingen fra politiet heter det at de klokka 14.42 mottok melding fra tårnet på flyplassen Gullknapp om at et mikrofly hadde problemer.

– Det ble seinere bekreftet at flyet hadde gått ned øst for Gullknapp. Flyet er lokalisert og det er brakt på det reine at begge om bord er uskadde, opplyser operasjonsleder John Repstad på Twitter.