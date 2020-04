Gikk du glipp av regjeringens orientering med siste nytt om koronasituasjonen? Her er pressekonferansen oppsummert i seks punkter:

1. Jobber for å løse floken for brannfolk

Regjeringen forsøker å løse situasjonen som har oppstått for deltidsbrannfolk som på grunn av permittering i hovedjobben har gått ned i lønn.

To tredeler av de over 12.000 ansatte jobber deltid, opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på den daglige pressekonferansen onsdag.

– Som følge av koronasituasjonen er mange av brannfolkene nå permittert fra det som er deres hovedjobb, sier hun.

Det fører ifølge Mæland til at enkelte får en reduksjon i dagpengenivået.

– La meg forsikre om at dette er noe vi jobber med, og som vi forsøker å løse så raskt det lar seg gjøre, fortsetter justisministeren.

2. Tommel opp for påske på sjøen

Monica Mæland sier dette om å bruke båten i påsken:

–​ Så lenge man er frisk, kan det være bra å være på sjøen. Redningsselskapet melder at de har god beredskap, men kan bli sårbare, sier justisministeren.

Hun sier mange har lurt på hvordan koronasituasjonen påvirker båtslippet.

– Særlig på Sørlandet er det å pusse båten, og få båten på vannet, en viktig del av påskeferien, sier statsråden.

– Da er det viktig at alle tar nødvendige forholdsregler. Sjekk at motoren er godt vedlikeholdt. Ikke dra ut på de lengste turene, ha nok drivstoff, se an vær og vind. Bruk båtvett, og følg smittevernråd, sier Monica Mæland.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

3. Rekrutter innkalles som vanlig

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forteller at førstegangstjeneste og rekruttskole skal gjennomføres som planlagt:

–​ Forsvaret tar inn nye til førstegangstjeneste og rekruttskole over påske. Omtrent 1200 nye skal inn i Forsvaret på Madla og Terningmoen som planlagt, sier statsråden.

Han forteller at Forsvaret har få smittede og at folk med symptomer ikke skal møte.

– Dette er ingen enkel sak. Situasjonen er krevende, og det er risiko for smitte når vi samler mange på ett sted, sier Bakke-Jensen.

Han understreker at innrykket ikke ville blitt gjennomført om det ikke var høyst nødvendig. Forsvaret innfører også tilpasninger slik at innrykket kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Oppmøte spres ut i flere puljer, og det skal være mer bruk av uteaktiviteter. I tillegg skal vernepliktige bli i leiren under hele rekruttskolen, slik at de ikke skal kunne spre smitte ut i lokalsamfunnene.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

4. Pårørende vil få være til stede

–​ Det er en gruppe vi ennå ikke har klappet for, og som fortjener en langvarig og stående applaus. Det er de pårørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han understreker at pårørende skal få være sammen med sine kjære når livet til disse går mot slutten. Da gjøres det unntak fra besøksreglene på institusjoner.

– Institusjonene skal legge til rette for dette, og det er viktig at det følges opp på alle helseinstitusjoner at pårørende får være sammen med sine når livet går mot slutten, sier Høie.

På grunn av smittefare er det innført besøksnekt på sykehjem og sykehus.

– Vi vet at mange pårørende syns det er sårt ikke å kunne besøke sine kjære på sykehjem, og at dette gjør tiden ekstra tung for mange, sier statsråden.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

5. Nødrespiratorene kan frigi vanlige respiratorer

Etter tirsdagens nyhet om at regjeringen bestiller 1000 nødrespiratorer, gikk fagfolk ut mot nytten av disse.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier onsdag at bestillingen i en nødsituasjon kan gjøre ordinære respiratorer tilgjengelige for de mest trengende.

Tidligere på dagen slo statsminister Erna Solberg (H) tilbake mot kritikken fra Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

– Det er hvis vi ikke har nok av det andre. Derfor har vi noe som kan hjelpe, istedenfor å ikke ha noe. I så måte er dette en kritikk som er på siden av budskapet, sa hun til NTB.

Hun understreker at de viktigste ressursene i helsesektoren er kvalifiserte ansatte.

6. Dropper 8. mai-markering

Markeringene rundt frigjøringsdagen 8. mai vil i år foregå uten publikum og gjester, og uten representanter fra regjeringen.

– På grunn av koronapandemien vil årets markering av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning kun bestå av bekransning, flaggheis og salutt, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

I år er det 75 år siden de allierte vant krigen, og Norge ble frigjort fra Nazi-Tysklands okkupasjon.

Overrekkelse av medaljer og andre hedersseremonier vil bli utsatt til neste år, og regjeringens representanter vil ikke delta i lokale markeringer. Dette skyldes blant annet at mange som vil møte på slike markeringer, er eldre mennesker som befinner seg i risikogrupper.

8. mai er også veterandag, og hedring av soldater som har deltatt i utenlandsoperasjoner i nyere tid, blir utsatt til 2021.