Det bekrefter Jens Haugland, daglig leder i Uno X, overfor Aftenposten.

Mandag gikk noe fryktelig galt da det som trolig var en hydrogentank eksploderte ved en Uno-X-stasjon i Sandvika i Bærum kommune. Saken er nå under etterforskning, men hverken politiet eller ledelsen i Uno X ønsker å spekulere i noen årsak.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hva som kan ha skjedd. Samtidig beklager jeg den situasjonen som har oppstått, den var skremmende både for oss og omgivelsene, sier Haugland.

Kraftig aksjefall for hydrogenselskap

Eksplosjonen har ført til at Uno X har stengt sine tre hydrogenstasjoner i påvente av konklusjonen fra etterforskningen. I praksis betyr dette at det ikke finnes fyllemuligheter til private hydrogenbiler.

Hydrogenselskapet Nel, som har levert systemet som produserer og fyller hydrogen på Uno-X-stasjonene, har i tillegg stengt flere andre stasjoner i Danmark og andre land. Tirsdag falt Nel-aksjen 18 prosent, ifølge E24.

Parallelt har Toyota og Hyundai i Norge stoppet salget av hydrogenbiler i påvente av mer informasjon om hydrogeneksplosjonen.

– Hva er ditt råd til folk som nå ikke får fylt opp hydrogenbilene sine?

– Jeg er veldig ydmyk og beklager de ulempene som eierne nå opplever. Samtidig er det slik at sikkerhet er vår fremst prioritet, og etter hendelsen mandag er det viktig for vår virksomhet at vi skal formidle energi på en sikker måte, sier Haugland.

– Hvor lenge vil stasjonene blir stengt?

– Jeg skjønner hvorfor mange er opptatt av å få svar på det, men akkurat nå må vi forholde oss til politietterforskningen.

– Et naturlig spørsmål

– Er det forbundet med større risiko å fylle en hydrogenbil sammenlignet med en vanlig bensinbil?

– Det er et naturlig spørsmål etter en hendelse som dette, men jeg vil som sagt vente med å uttale meg om dette før vi har et endelig svar på hva som har skjedd. Jeg beklager at jeg er må være vag på dette spørsmålet.

– Frykter du konsekvensene av det du nå sier?

– Det eneste jeg er opptatt av er at våre kunder skal oppleve det som sikkert å handle energi hos oss. Nå har det oppstått en situasjon som åpenbart ikke har vært bra. Vi satte umiddelbart krisestab og har jobbet systematisk for å komme til bunns i dette.

– Har det vært tilsvarende eksplosjoner tidligere ved noen av hydrogenstasjonene?

– Ikke etter det vi kjenner til.

Bjørge, Stein

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at det pr. 31. mars i år var 160 hydrogenbiler registrert som personbiler på norske veier. Totalt er det 2,7 millioner registrerte kjøretøy i Norge.

Forskningsleder i avdeling for gassteknologi ved Sintef, Sigmund Østtveit Størset, uttalte til Aftenposten mandag at hydrogen i tanker på stasjonene oppbevares under høyt trykk. For at det skal bli en eksplosjon og oppstå brann, må det ha vært en lekkasje og en antennelseskilde involvert – i tillegg til oksygen.

Kommunikasjonsleder Steinar Aasen i Norsk Hydrogenforum mener imidlertid at det ikke er større risiko forbundet med fylling av hydrogen enn eksempelvis bensin.

– Norge er et ganske gjennomregulert land, så det er vanskelig å være cowboy i Norge. Du får derfor ikke selge hva du vil til befolkningen. Både direktorater og alt mulig annet har vært inne for å godkjenne disse stasjonene. Jeg håper derfor det viser seg at dette er en kurant sak, slik at utbyggingen av stasjoner vil fortsette. Det er det som er avgjørende for at folk skal kjøpe seg hydrogenbiler, sier Aasen.

Bedre rekkevidde

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

I dag finnes det kun to bilprodusenter som tilbyr hydrogenbiler i Norge, Toyota og Hyundai.

– Hva er fordelen med en hydrogenbil sammenlignet med en elbil?

– Først og fremst rekkevidden. På noen av modellene har du en rekkevidde på 600 kilometer. De har også noen flere fordeler, mer lik de betingelsene elbilene hadde helt i starten. Og når tanken er tom kan du bare svinge innom stasjonen og fylle i løpet av noen minutter, før du er tilbake på veien.

– Er det billigere fylle hydrogen enn det er å lade en elbil?

– Ikke hvis du har mulighet til å lade hjemme. Men så har du lengre rekkevidde.

– Likevel er hydrogenbilene dyrere i innkjøp?

– Nå kan du få en elbil helt ned til 200.000 kroner, mens du må opp i 500.000 for en hydrogenbil, men det har med volum på produksjonen å gjøre. Nå har elbilene forlatt startblokken og fått volum på produksjonen. Da klarer de også å produsere billigere biler.

– Det er 160 biler på norske veier i dag, hva tror du situasjonen er om ett år?

– Alt avhenger av utbyggingen av stasjoner. Å ha en hydrogenbil i garasjen som du ikke får brukt, er kun for spesielt interesserte, sier Aasen.

Leder i Norsk Hydrogenbilforening, Ulf Hafseld, sier til DN at de er blitt nedringt av fortvilte hydrogenbileier som nå ikke vet hva de skal gjøre etter at Uno Xs tre hydrogenstasjon nå er stengt.

– Det er helt tragisk. Situasjonen den siste tiden har allerede vært svært dårlig, også kommer dette i tillegg. Mange er nå i en vanskelig situasjon, og spør om det finnes andre steder å fylle, sier Hafseld.

Avisen hra også snakket med Asko-Midt Norge, som er den eneste hydrogenstasjon utenom de tre tiukl Uno X. De har også valgt å stenge inntil videre.

– Vi tok kontakt med Nel mandag kveld og ba om råd. De anbefalte oss da ganske raskt å stenge stasjonen inntil videre, og det gjorde vi samme kveld, sier direktør Jørn Arvid Endresen i Asko Midt-Norge til DN.