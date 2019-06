– Vi mangler fortsatt bevis på at hun er i live og må være så ærlige å si at vi anser sannsynligheten for å finne Anne-Elisabeth Hagen i live nå som liten, sier etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Det er over syv måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Hagen, som er gift med milliardæren Tom Hagen, er antatt bortført mot sin vilje.

Det var først 28. februar at politiet uttalte at det er større grunn til å tvile på at Hagen er i live. Nå anser politiet sannsynligheten som liten. Til tross for dette, er etterforskningslederen optimistisk med tanke på å få løst saken.

– Fortsatt gjenstår mange omfattende oppgaver. Vi har tro på at disse skal hjelpe oss å løse saken. Det er fortsatt ambisjonen vår, sier politiinspektøren.

Politiet har vært gjennom det Brøske omtaler som en «omfattende innsamlingsfase», hvor etterforskerne har vært på jakt etter åpenbare spor som kan løse saken. Det kan for eksempel være DNA eller fotavtrykk.

Politiet / NTB scanpix

Toner ned etterforskningen

Så langt har politiet brukt et stort antall timer på å søke etter åpenbare spor, som de har hatt et håp om at kunne hjelpe dem å løse saken. Det er også gjennomført en rekke avhør.

– Det er utført drøyt 250 avhør i saken, men det er viktig å påpeke at det kan være enkelte personer som er blitt avhørt flere ganger, sier Brøske.

– Fortsetter politiets etterforskning med samme styrke inntil videre?

– Volumet er tonet noe ned nå. Dette skyldes at vi er inne i en fase av etterforskningen som er mer dyptgående, svarer Brøske.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Avlyser jakt etter menn fra overvåkingsvideo

Dagen etter at politiet opplyste offentligheten om den angivelige kidnappingen, gikk politiet ut med to overvåkingsvideoer fra arbeidsplassen til Tom Hagen i Lørenskog. Videoene er fra samme dag som Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet.

Den første videoen viser en person som kommer inn i bildet fra venstre mot høyre, som går utenfor næringsbygget klokken 07.36. Videoen viser at personen som kommer inn i bildet fra venstre mot høyre, går på utsiden av kontorbygget. Så snur vedkommende og går tilbake.

24 minutter senere kommer en ny person gående.

Begge har vært i politiets søkelys, men nå avslutter de jakten på de to personene.

– Har politiet nå gitt opp å finne de to mennene?

– Jeg vil ikke si at vi har gitt opp. Det er lagt ned en stor jobb, per nå har vi ikke kommet i mål, svarer Brøske

Det er på bakgrunn av etterforskningen at politiet nå anser det som mindre sannsynlig at de to personene har noe med forsvinningen å gjøre. Men fortsatt vil de ikke utelukke noe.

– I den grad det kommer ny informasjon, vil det selvfølgelig bli tatt tak i.

Politiet

Tekstanalyser

Et annet viktig bevis for politiet, er det skriftlige dokumentet som ble funnet inne i boligen til Hagen.

Aftenposten er kjent med at arbeidet med dokumentet har bestått av inngående tekstanalyser, hvor det er blitt sett nærmere på språk og innhold. Det har også vært undersøkelser for å kunne si hvor papiret er produsert, hvor det kan ha blitt solgt og lignende.

– Fortsatt er ikke alle undersøkelsene av dokumentet sluttført. Men mye av det arbeidet som er igangsatt er ferdig, sier Brøske om undersøkelsene av det skriftlige dokumentet.

Ved flere anledninger har politiet gjennomført søk ved eneboligen til familien Hagen på Fjellhamar.

– Det er ikke gjort funn som er av betydning for denne saken, sier Brøske om søkene i området.

Venter på svar om ekstra penger

Øst politidistrikt ba i mars om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen. Fortsatt venter de på svar fra Politidirektoratet.

Ifølge politidistriktets egne tall, hadde saken ført til en merkostnad på over 9 millioner kroner frem til 12. mars. Prognosene for i år viser at saken trolig vil koste i overkant av 15 millioner kroner fra januar til juni.

– Dette er en sak som har krevd og fortsatt krever store ressurser og drar ut i tid. Den gjør et betydelig innhugg i kapasiteten vår. Det er derfor vi har valgt å sende dette brevet, sa politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til Aftenposten 10. mai.