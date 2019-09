Keshvari har tilbakebetalt pengene til Stortinget

Det skriver Dagens Næringsliv.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham til sammen 450.000 kroner i reiserefusjon.

Keshvari har erkjent disse forholdene, og rettsbehandlingen går som en tilståelsessak. Bedragerisaken går i Nedre Romerike tingrett 18. oktober. Det er satt av en halv dag til saken.

Keshvari blir også etterforsket i en trusselsak.

Mazyar Keshvari har vært under politietterforskning siden Aftenposten i oktober i fjor avdekket at Frp-politikeren systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget og urettmessig fått utbetalt offentlige midler.

Aftenposten avdekket den gang at han hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner gjennom en toårsperiode. I sommer ble politiets etterforskning avsluttet, og saken ble oversendt statsadvokaten.

Nå er det klart at Keshvari samtykker til at saken går som en såkalt tilståelsesdom og at summen er betydelig høyere enn tidligere antatt.

En tilståelsesdom er en forenklet rettsbehandling der det ikke blir utarbeidet en tiltalebeslutning, men der dommen blir avsagt på grunnlag av en uforbeholden tilståelse.

Saken er berammet i Nedre Romerike tingrett 18. oktober klokken 12.00.