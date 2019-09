Problemer med Vipps og betalingssystemer i DNB

Like før klokken 13 lørdag fikk Vipps meldinger om at vennebetaling fra konto ikke fungerte. Problemet rammer de som har DNB som bank, og noen mindre banker.

– Det er kun vennebetaling som er berørt, og man har fortsatt mulighet til å vippse ved å legge inn kort. Eller har man fortsatt mulighet til å betale for varer og tjenester med Vipps, og å bruke Vipps til netthandel, sier kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes.

Vipps har ca. 3,4 millioner brukere. Størsteparten av disse er DNB-kunder.

– Vet dere hva problemene skyldes?

– Vi jobber med alle samarbeidspartnere er berørt for å finne ut hvor problemet ligger, og løse det så fort som mulig.

– Når regner dere med at systemet er tilbake som normalt?

– Det er vanskelig å si når problemene vil være løst ettersom flere typer banktjenester er berørt av de samme problemene, sier Kjærnes.

Informasjonssjef Even Westerveld i DNB bekrefter at banken har problemer med systemene sine, deriblant nettbank og mobilbank.

– Det vi vet er at noen av kundene våre ikke får gjort det de skal i mobilbanken og nettbanken. Vi har satt et team på jobben med å forsøke å finne den tekniske feilen. Inntil vi vet mer kan vi bare beklage den ulempen dette medfører for våre kunder, sier Westerveld.

Han kan foreløpig ikke si noe om omfanget av problemene. Han vet heller ikke når problemene vil være løst.

– Det gjelder ikke alle våre kunder. Vi anbefaler folk å forsøke å bruke tjenestene som normalt, og prøve igjen senere dersom det ikke lykkes.