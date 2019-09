I Nittedal i Akershus er deler av veien blitt til et stort hull etter et jordras. Politiet fikk melding om raset ved Nitelva mandag morgen.

Aftenpostens reporter på stedet forteller at en gatelykt er havnet under bakkeplan i hullet, som politiet beregner at er mellom seks og åtte meter dypt. Politiet forteller at veien der raset gikk, kan bli stengt i lang tid.

– Det er nærliggende å tro at den vil være stengt i flere uker, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Aftenposten i 13-tiden mandag.

Fare for nye ras

Politiet forteller at bevegelser i fjellet nå følges nøye med på.

– Det er fare for nye ras, og det blir undersøkt nå, sier Marstad.

25 hus er evakuert, samt to bedrifter i nærheten av rasstedet. Politiet på stedet omdirigerer skoleelever, og Gjelleråsen idrettsforening har sendt ut en SMS om at kunstgressbanene i nærheten er stengt og at all ferdsel i området er forbudt.

Ordføreren bekymret

Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) kan ikke si nøyaktig hvor mange mennesker som er evakuert i de utsatte husstandene, men sier til Aftenposten at hun ser alvorlig på faren for flere ras.

– Jeg tror alle er redde for det, og det er ikke så rart, for vi bryr oss om hverandre. Dette er en alvorlig situasjon. Men vi må være sikre på at det ikke er fare, og da må geologer få bruke den tiden de trenger, sier hun.

Kommunen tar nå kontakt med alle og setter opp en buss som går fra området klokken 17 og opp til et evakueringssenter.

Ordføreren ber folk kjøpe vann

Raset har gitt brudd på en hovedvannledning, og det skaper problemer med vanntilførselen. Politiet forteller at kommunen nå tar over mer og mer av ansvaret for situasjonen.

Det er også flere høyspentkabler i bakken i området der jordraset har gått, og strømmen stenges for at det kan gjøres vurderinger på rasstedet, opplyser politiet.

Store mannskaper er på stedet når Aftenposten er der mandag ettermiddag. Geoteknikere gjør målinger av grunnforholdene, og E-verket, strømleverandøren Hafslund og Strømverket jobber med å få tilbake strømtilførselen. Ansatte i kommunen på stedet forteller at de har klart å omdirigere vannet.

Kommunen har bedt beboerne i søndre Nittedal om å koke vannet før bruk.

Ordfører Thorkildsen forteller at det er usikkert hvor mange som er uten vann, men regner med at det kommer tilbake om kort tid.

– Det er viktig for meg å formidle at alle våre brukere av hjemmetjenester og lignende har vannforsyning og fått nødvann. De som ikke har vann og heller ikke har mulighet til å koke vann uten strøm, må kjøpe vann på butikken, sier hun.

Ordføreren forteller at kommunen har vært i møte med strømleverandøren Hafslund, som anslår at rundt 20 husstander er uten strøm.

Nittedal kommune har 23.000 innbyggere.

