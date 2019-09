Ingen sykehusstreik etter enighet i megling

Partene kom til enighet om en løsning i tråd med normen fra frontfaget, som også er det øvrige sykehusansatte har fått i årets lønnsoppgjør, skriver Spekter i en pressemelding natt til tirsdag.

– Arbeidsgiver har kommet oss i møte på viktige prinsipielle punkter knyttet til lønnsmodellen og organisasjonsfriheten. Dermed var det til slutt mulig å komme til en løsning, sier leder Brynhild Asperud i NITO Spekter i en kommentar til resultatet.

Spekter fornøyd

Det var først etter at partene hadde forhandlet to timer på overtid at Riksmekleren kunne legge frem en skisse til enighet som både SAN og Spekter kunne enes om.

– Vi er fornøyd med at vi med riksmeglerens hjelp kom frem til en løsning med SAN/NITO, slik at det ikke blir streik i sykehusene. Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

112 ingeniører, radiografer, farmasøyter og jordmødre var varslet tatt ut i streik fra tirsdag morgen om ikke partene kom til enighet hos Riksmekleren.

– Stor jobb videre

Uenigheten har handlet om lønnstillegg for NITO-medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Helse Bergen og Helse Møre og Romsdal. Arbeidstagerorganisasjonene mente at deres medlemmer har tapt penger over tid og sakket akterut i lønnsutviklingen når de sammenlignet seg med andre grupper.

– Bakgrunnen for bruddet var at våre tillitsvalgte opplever at arbeidsgiver ikke respekterer tariffavtalen, sier Asperud.

– Selv om vi til slutt ble enige, gjenstår det en stor jobb videre frem mot hovedoppgjøret i 2020, sier hun.