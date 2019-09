68 utenlandske statsborgere pågrepet av politiet

Politiet fant 68 mennesker fra Kasakhstan under en rutinekontroll på tidligere Stensby sykehus på Romerike ved 16-tiden onsdag.

– Litt under halvparten er voksne menn, resten er kvinner og barn, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til Aftenposten. Senere opplyste politiet at en gjennomgang av identitetspapirene viser at det dreier seg om foreldre med voksne barn.

Alle de 68 er dermed over 18 år og alle er pågrepet for brudd på utlendingsloven. De 68 blir i løpet av kvelden transportert blant annet til Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen.

Politiet opplyser at de vil komme med mer informasjon torsdag formiddag.