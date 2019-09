LO reagerer på Foodoras innleie av bud under streiken

Ifølge Klassekampen har LO-advokat Lars Christian Fjeldstad sendt brev til matleveringsselskapet Foodora med frist til 18. september med å gi fast ansettelse til et sykkelbud. Budet ble innleid som «konsulent» via selskapet Easy Freelance etter at Foodora-streiken startet 20. august. Per nå er 142 sykkelbud tatt ut i streik, mens varsel om plassoppsigelse for 53 nye sykkelbud ble sendt til Riksmekleren og Foodora mandag.

LO mener det er ulovlig innleie å hente budet fra Easy Freelance under streiken, og sier de vil vurdere søksmål for å få dom for fast ansettelse.

– Dette er streikebryteri, sier Fredrik Winger i Oslo Transportarbeiderforening, der Foodora-budene er organisert.

Foodora avviser at de har brutt regler, og påpeker at selskapet i streikeperioden har vokst 10 prosent, noe som betyr økt behov for syklister.

– Vi henter inn nye syklister for å dekke den veksten, samtidig som vi respekterer streiken og de som streiker, skriver Foodora-­direktør Carl Tengberg i en epost.

Sykkelbudtjenesten Foodora leverer mat fra restauranter hjem til kunder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.