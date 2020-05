Den 32 år gamle mannen som torsdag kveld ble pågrepet i Lørenskog-saken, er lørdag ettermiddag løslatt av politiet.

Det melder politiet i en pressemelding.

Det er gjennomført flere avhør lørdag der mannen har forklart seg for politiet. Han er løslatt fordi politiet ikke anser at det er fare for bevisforspillelse.

Mannen er fortsatt siktet i saken.

– Han skal prøve å komme seg hjem og slappe av, forteller mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til NTB.

Ifølge forsvareren må den siktede i 30-årene regne med at politiet innkaller ham til nye avhør.

– Vi har sagt at vi stiller, forteller Svensson.

Av hensyn til den pågående etterforskingen har politiet lørdag kveld ingen flere kommentarer å gi, heter det ifølge påtaleansvarlig Haris Hrenovica i pressemeldingen.

Var i forhør klokken 12

32-åringen var inkalt til forhør klokken 12 lørdag. Fengslingsmøter på lørdager begynner vanligvis klokken 10 og varer frem til rundt 12.

– Loven sier at siktede som er satt i arrest, snarest og senest den tredje dagen skal fremstilles for retten med begjæring om varetektsfengsling. Det er den tredje dagen i dag, sa mannens forsvarer Dag Svensson til Aftenposten lørdag formiddag.

Svensson understreket da at 32-åringen måtte løslates.

IT- og kryptokompetanse

Politiet har tidligere opplyst at de er kjent med 32-åringens IT- og kryptovalutakompetanse.

Aftenposten er kjent med at siktede våren 2018 deltok i et foredrag om hvordan man bør investere penger i kryptovaluta våren 2018, et halvt års tid før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Det såkalte «kryptosporet» har vært sentralt i politiets etterforskning av saken. Etterforskningen av dette sporet har blant annet ledet politiet frem til at gjerningspersonen eller –personene startet forberedelsene tidlig på sommeren 2018, nesten et halvt år før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

– Han opplever situasjonen som helt absurd. Han tar situasjonen med fatning, og ønsker å samarbeide og forklare seg til politiet om det de måtte ønske å ta rede på, sa advokat Dag Svensson til Aftenposten etter pågripelsen torsdag.