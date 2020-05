Iqbal og de andre som var i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august 2019 da Manshaus kom, hørte skuddene og forsto først ikke hva som skjedde. Han og Muhammad Rafiq (65) havnet i basketak med angriperen.

– Da han avfyrte det andre skuddet, sprakk vinduet og jeg så at det falt fremover. Så kom det et tredje skudd. Det skjedde på samme måten og alle forsto at det var en terrorist, fortalte Iqbal under forklaringen sin i Asker og Bærum tingrett.

Iqbal prøvde å ta våpenet fra Manshaus, men klarte det ikke.

Kjente at klærne flagret

– Så prøvde jeg igjen og andre gangen så klarte jeg å få fra ham våpenet. Så var det slik at han skjøt, og den gikk på høyre siden av meg og traff veggen. Da han skjøt andre gangen, gikk det på venstre siden og traff også veggen. Jeg sto ca. to meter fra ham.

Iqbal forklarte at skuddene var så nær at han kjente det flagret i buksene sine.

– Hadde skuddet truffet meg, hadde jeg blitt drept.

– Kan du si noe om hvor nær skuddene var, spurte bistandsadvokaten.

– Like ved, det var så liten avstand at egentlig skulle han ha truffet meg, men han ble litt ustødig.

Lise Åserud

En av de andre sa at de måtte slå angriperen med noe.

– Da tok jeg våpenet og slo ham, fortalte Iqbal.

Han slo igjen med kolben på våpenet, men så tenkte han på hva politiet ville si om dette, og stoppet.

Fakta: Drapet og terrorangrepet i Bærum 10. august 2019 * Klokka 16.07 lørdag 10. august 2019 fikk politiet melding om skyting i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. * Da politiet ankom moskeen, fikk de kontroll på én gjerningsmann, Philip Manshaus (22). Han ble pågrepet med hjelp fra personer tilknyttet til moskeen. Ingen ble truffet av skuddene. * Senere samme dag ble Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) funnet drept i en bolig på Eiksmarka i Bærum. Hun var stesøsteren til Philip Manshaus. * Manshaus har erkjent handlingene han er tiltalt for, men ikke straffskyld. Han har påberopt seg nødrett. * Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet. Rettssaken starter i Asker og Bærum tingrett 7. mai og går fram til 26. mai. Det tas forbehold om å legge ned påstand om forvaring.

I ukene etter terrorangrepet holdt Iqbal seg hjemme og våget ikke å gå ut.

– Jeg var redd da jeg så vinduet på badet, jeg var redd da jeg så biler utenfor. Etter tre uker reiste jeg til Pakistan.

Etter at han kom tilbake til Norge, er han fortsatt redd for å gå ut.

– Jeg sier at vi skal selge boligen og kjøpe bolig et annet sted, fordi boligen er rett ved veien. Jeg har angst, og jeg er fremdeles engstelig. Om en bil stopper, får jeg angst. Dette har hatt stor effekt på meg.