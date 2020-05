Retten fikk se Manshaus' video fra moskéangrepet

Den svært dramatiske filmen, som er tatt opp med et GoPro-kamera, er 20 minutter lang og starter med opptak fra bilen han kjørte til Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Philip Manshaus er tiltalt for å ha drept sin 17 år gamle stesøster i deres felles hjem før han angrep moskeen i Bærum.

Filmen han tok på veien, viser at 22-åringen synger i bilen. En av strofene lyder: «På vikingtokt til fremmed land, dro menn av nordisk ætt.» Når han parkerer utenfor moskeen, ser han at parkeringsplassen er tom, og at det ikke er noen folk der. Han utbryter: – Faen, det er ingen her, jo!

Deretter går han mot en sideinngang til bygget og fyrer av flere skudd mot glassdøra som han knuser. Inne i moskeen blir to hagleskudd avfyrt uten at noen blir truffet. Kameraet fanger opp de tre som er inne i det teppebelagte bønnerommet.

Lise Åserud / NTB scanpix

Pågripes

Basketaket som følger, pågår ganske lenge og er fullt av skrik og stønn. Man ser føttene til en av dem som overmannet Manshaus. Kameraet fanger deretter opp bare lyd. Bildet er frosset i taket, og 22-åringen ligger nå på gulvet.

– Du må spørre meg hvis du dreper meg. Ring politiet, sier tiltalte.

Deretter ankommer bevæpnet politi.

– Det er en person, og vi har ham. En person er skadet, det er angriperen. Han har våpen og puster, sier politiet.

– Thank you very much, thank you very much, er det siste som blir sagt av en av muslimene som takker politiet.

Terje Pedersen

Nekter straffskyld

Manshaus nektet straffskyld da rettssaken startet. Han gjorde igjen OK-tegnet, et tegn som blir brukt av personer på ytre høyre-fløy.

Etter innledninger fra aktor og forsvarer tok han plass i vitneboksen for sin frie forklaring. Manshaus hevdet at det pågår «et aktivt folkemord på den hvite rase, på det europeiske folk», og at hans handlinger var å anse som selvforsvar. Derfor nekter han straffskyld selv om han vedgår å ha gjort handlingene han er tiltalt for.

Tingrettsdommeren reagerte under forklaringen på at det virket som om Manshaus henvendte seg til et publikum utenfor rettssalen.

– Det er ikke en talerstol. Du avgir forklaring i retten til dommerne her, sa Lindström.

På spørsmål fra aktor, statsadvokat Johan Øverberg, svarte han at han ikke angrer på det han har gjort, og at han er fullt klar over at han risikerer en lang straff.