Abbasi-søsknene gjenforent med moren

Lars Haltbrekken, som fungerer som familiens talsperson, forteller at søsknene er slitne etter de siste dagenes opplevelser, men at de er glad for å være tilbake i landet.

– Jeg har møtt Yasin, den eldste av de tre søsknene. Det er noen veldig tøffe døgn de har vært gjennom, hvor de har blitt fraktet med tvang fra Trondheim. Moren ble bevisstløs og sendt hjem. Man kan jo bare forestille seg selv å være barn å se sin mor syk, for så bli sendt tilbake til Norge. Men de er glad for å være i Norge igjen, sier Haltbrekken til pressen utenfor Akershus Universitetssykehus, hvor de tre søsknene er ankommet.

Familiens bistandsadvokat, Erik Vatne, sier til NTB at planen er at familien skal være i Oslo-området fram til de drar til Trondheim onsdag formiddag, men understreker at det avhenger av morens helsetilstand.

Tirsdag ble det klart at også de tre søsknene skulle sendes tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot.

Abbasi-familien, mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, ble hentet av politiet lørdag morgen og senere satt på fly til Afghanistan via Istanbul. Moren var bevisstløs på hele turen til Istanbul og ble av helsemessige årsaker returnert til Norge mandag.

Følger opp saken

Haltbrekken, som er stortingsrepresentant for SV, sier saken vil bli fulgt opp videre, og at det vil bli fremmet et forslag om en endret asylpolitikk.

– Vi kommer nå til å be justisministeren om å redegjøre for denne utkastelsen, det lovet han Stortinget i går. Så kommer vi til å fremme et forslag om en langt mer medmenneskelig asylpolitikk enn det vi har i dag. Denne saken viser i all sin grusomhet hvor umenneskelig norsk asylpolitikk kan være, sier han.

Haltbrekken understreket like før søsknene landet, at de har behov for ro.

Alf Andreas Grønli Simensen / BYRÅ

Til Trondheim

Kostet rundt tre millioner

Samlet sett har transport og utsendelse av Abbasi-familien kostet rundt tre millioner kroner.

– Vi måtte bruke to skift på grunn av situasjonen og tiden det har tatt. Totalt har transporten til Istanbul med retur tilbake til Norge kostet rundt tre millioner kroner, sier leder Arne Jørgen Olafsen for Politiets utlendingsenhet til TV 2.

TV 2 og NRK melder at det kostet 870.000 kroner å leie inn flyet som ble brukt til tvangsreturen.