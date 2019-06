I dag avgjøres skjebnen til Oslos nye sykehus

Planene om nye sykehus i Oslo har pågått i snart åtte år. Underveis er de blitt endret flere ganger. Avgjørelsen om å legge ned Ullevål og bygge sykehus på Aker og Gaustad ble vedtatt allerede i 2016, men avgjørelsen har møtt mye motstand.

Tomten på Gaustad har vist seg å være for liten til å få plass til det sykehuset Helse Sør-Øst i utgangspunktet ønsket, og fagmiljøene har ment at pasientsikkerheten ikke vil bli like god ved de nye sykehusene innen enkelte behandlinger.

Blir mest sannsynlig vedtatt

Mye tyder imidlertid på at kritikken ikke får gjenklang i avgjørelsen som skal tas i styremøtet til Helse Sør-Øst torsdag. I styrepapirene foreslås det å gå videre med planene om å legge ned Ullevål og bygge nye sykehus på Aker og Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet.

Mest sannsynlig blir forslagene vedtatt, fordi representantene for ledelsen er i flertall i styret. I så fall sendes avgjørelsen videre til politikerne, som i forbindelse med høstens statsbudsjett skal ta stilling til lånesøknaden for bygging av de nye sykehusene. Prislappen for sykehusene er nå oppe i over 37,5 milliarder kroner.

Fakta: Sykehusplanene i Oslo I 2016 vedtok styret i det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Det skal delvis finansieres gjennom å selge dagens sykehustomt på Ullevål for et milliardbeløp. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H). Planene har møtt kraftig kritikk både fra ansattrepresentanter og ulike fagmiljøer. I januar vedtok Helse Sør-Østs styre derfor «å belyse» Ullevål som alternativ plassering. Denne skal styrebehandles 20. juni. Utbyggingen av Oslo universitetssykehus får en samlet kostnadsramme på rundt 50 milliarder kroner, ifølge anslag. Stortinget skal etter planen ta stilling til lånesøknad til utbyggingen allerede til høsten.

Varsel om mistillit mot øverste leder

I løpet av det siste året har motstanden mot sykehusplanene vært massiv. I begynnelsen av juni skrev Aftenposten om at en arbeidsgruppe på 13 ledende fagpersoner i akuttmiljøet ved Ullevål og Rikshospitalet konkluderte med at behandlingen av akuttpasienter ved de nye sykehusene ikke vil bli like trygg som i dag.

Tillitsvalgte og fagansatte mener dessuten at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Tirsdag kveld sendte de et varsel til styret om at de ikke lenger har tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein. Brevet er undertegnet av foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner, som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Som følge av varselet kalte Gunnar Bowim, styreleder i OUS, inn til et ekstraordinært styremøte førstkommende mandag.

Aksjonister slo ring om Ullevål sykehus

Dramatikken er neppe over

Uansett hva som skjer på styremøtet til OUS mandag, ligger avgjørelsen om sykehusplanene hos Helse Sør-Øst.

På forrige styremøte i januar ba Helse Sør-Øst om at Ullevål skulle «belyses» som alternativ til Gaustad. Bakgrunnen var kritikk fra flere hold om at det ikke er blitt gjennomført en skikkelig utredning av om det kan være bedre å bygge et nytt sykehus på Ullevål enn på Gaustad.

Ifølge styrepapirene konstaterer Helse Sør-Øst at Ullevål-alternativet «også kan gi tilfredsstillende bygningsmessig funksjonalitet og kapasitet, men innebærer mer nybygg og dermed gjennomføring over lengre tid og til vesentlig høyere kostnader».

Mange kritikere mener at den såkalte belysningen er gjort på feil grunnlag og at Ullevål fortsatt ikke er blitt godt nok utredet som alternativ. Selv om planene mest sannsynlig blir vedtatt på torsdagens styremøte, tyder mye på at dramatikken rundt planene ikke er over.