Kraftig regnvær har ført til flom og skred på Sørlandet

– Det knaste i husveggen. Jeg har fått beskjed om at jeg ikke kan gå inn i huset igjen, sier Pedersen. Jordmassene skadet deler av huset og trengte inn i garasjen.

Nødetatene ble varslet om hendelsen klokken 16.14 lørdag ettermiddag. Veier i området ble stengt og hus ble evakuert på grunn av fare for nye ras.

Erlend Iversen Skarsholt, Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen publiserte lørdag ettermiddag en oversikt over flomstengte veier på Sørlandet.

NVE oppgraderte sitt flomvarsel for Agderfylkene fra nest høyeste til høyeste nivå lørdag formiddag. Flomvarslet gjelder også søndag. Faren for skred ligger på nest høyeste nivå, skriver NVE på sin side varsom.no.

Nest høyeste nivå for flom er varslet også for Telemark og Rogaland, mens det ikke er utstedt noe varsel for Østlandet og landet forøvrig.

OBS-varsel for Vestlandet

Meteorologisk Institutt har utstedt OBS-varsel for Vestlandet og området rundt Lindesnes på grunn av sterk vind opp til stiv og sterk kuling i styrke.

Mens uværet skaper trøbbel på Sørlandet, melder Meteorologisk Institutt at det er sydentemperaturer i Nord-Norge. Klokken 13 var høyeste temperatur i Reipå i Nordland 23,4 grader, mens det på den greske ferieøya Kreta var 22 grader.

Regnvær hele helgen

Regnværet på Sørlandet vil fortsette hele helgen. Søndag ettermiddag vil trekke mot Østlandet, men da med mindre nedbørsmengder. Hele mandag vil det regne på Østlandet, ifølge værvarselet.

- Nedbørsfronten vil jevnt og trutt gi nedbør i de samme områdene. Det vil regne mye både i dag og hele helgen, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl om forholdene på Sørlandet til Fædrelandsvennen ved 18-tiden.