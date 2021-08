Mann pågrepet etter knivstikking i Oslo

En person er knivstukket i Fagerheimgata på Grünerløkka i Oslo og betegnes som alvorlig skadd. En mann er pågrepet i saken.

Politiet rykket ut etter meldingen om knivstikking.

NTB

3. aug. 2021 00:10 Sist oppdatert nå nettopp

Et massivt politioppbud i Fagerheimgata i Oslo.

Oslo-politiet ble varslet om hendelsen av AMK-sentralen.

– Personen er kjørt til sykehus. Skadeomfanget beskrives som alvorlig, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

Meldingen om knivstikkingen kom like etter klokka 23 mandag kveld. Snaut to timer senere kom meldingen om at en mann er pågrepet i en leilighet i nærheten av åstedet.

Politiet har ingen opplysninger som tilsier at det var en relasjon mellom den pågrepne og offeret.

Politi på stedet opplyser til Avisa Oslo at offeret er en kvinne.