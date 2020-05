Tre menn tiltalt for voldtekt i Drammen

Påtalemyndigheten mener de tre mennene var så voldelige og truende at kvinnen ikke så noen annen utvei enn å ha seksuell omgang med dem etter tur i en leilighet på Gulskogen, skriver Drammens Tidende.

Tre menn ble kort tid etter den angivelige voldtekten pågrepet og varetektsfengslet i saken. En av dem sitter fortsatt i varetekt på grunn av frykt for at han skal rømme landet.

De tre tiltalte mennene, som alle har utenlandsk bakgrunn, erkjenner seksuell omgang med kvinnen, men alle tre hevder det var frivillig.

Kvinnens bistandsadvokat Skjalg Jarnang sier til Drammens Tidende at kvinnen er glad for at det nå er tatt ut tiltale.

To av mennenes forsvarere sier at deres klienter nekter straffskyld.