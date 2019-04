Norges regjering står fast på at det ikke er aktuelt å hente hjem norske fremmedkrigere eller barna deres. Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) møtte fredag sin svenske kollega Margot Wallström i Sverige, og har nå tett dialog med 12 andre europeiske land om disse barna.

Svenske IS-tilhengeres barn skal hentes hjem, hvis det lar seg gjøre, skrev Wallström etter møtet på sin Facebook-side fredag ettermiddag.

Afshin Ismaeli

Ikke fornøyd med signalene

En rekke humanitære organisasjoner etterlyser nå handling fra den norske regjeringen. Barna av IS-tilhengerne er uskyldige og i fare, og må hentes hjem, mener Kirkens Bymisjon og Redd Barna. De møtte fredag Utenriksdepartementet og Barne- og familiedepartementet, på vegne av Norsk Folkehjelp, SOS barnebyer og UNICEF Norge.

Over 60 prosent av Norges befolkning ønsker at norske myndigheter henter hjem barna, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet.

Det haster med at Norge setter sammen et team av spesialister som kan ta imot norske barn av IS-foreldre når de kommer. Disse barna kan ikke overleveres til lokalt barnevern, mener organisasjonene.

Afshin Ismaeli

– Vi er urolige for at arbeidet med å etablere et spesialisert tilbud ikke er kommet langt nok, og vi er etter møtet ikke trygge på at det finnes en tilstrekkelig plan fra norske myndigheter, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

– Dette er norske barn som skal ivaretas som norske borgere, og som må hentes hjem i følge med mor. Deretter må det foretas en individuell vurdering av barnets omsorgs- og behov, parallelt med rettslig straffeforfølgelse av mor i Norge. Vi er bekymret rundt den akutte situasjonen for disse barna, sier hun.

Organisasjonene fikk ikke svar på spørsmålet om de rundt 40 barna vil få komme hjem.

Kronikk: Det er ikke sikkert at IS-foreldrenes barn trenger mer enn barnehage og omsorg når de kommer hjem til Norge. Men om de gjør det, er fagmiljøet klart, skriver Reidar Hjermann og Heidi Wittrup Djup.

Utenriksminister Eriksen Søreide sa lørdag til NRK at hun er i dialog med Det internasjonale Røde Kors, for å høre om de, dersom det blir behov for det, kan bistå med DNA-testing. DNA-testing vil være et krav for å fastslå identitet og barnas eventuelle rett til norsk statsborgerskap. Hun sa også at regjeringen har økt sin støtte til helsehjelp i Al-Hol-leiren, der Aftenposten tidligere har møtt norske kvinner og deres barn.

Roald, Berit / NTB scanpix

Også Redd Barna er bekymret.

– Vi savner at norske myndigheter uttaler tydelig at de prioriterer dette. Det haster å finne løsninger og få barna hjem. Over 200 barn har dødd på vei til leirene, mange også i leirene. De har vært underernærte og utmattede lenge. Vi frykter at de norske barna er i samme situasjon, sier Monica Sydgård, leder av Redd Barnas norgesprogram.

Før borgerkrigen, før bombene, før IS, før flyktninghistoriene, før hele elendigheten — Hvem var du, Syria?

– Kan ikke skilles fra mor

Barna kan ikke skilles fra mor om de hentes ut av Syria og Irak, uansett hva mor har gjort seg skyldig i, mener organisasjonene.

– Barna er i en ekstremt traumatisk situasjon, mange av dem har vært i krigen. Uavhengig av hva mødrene har gjort seg skyldig i, så vil det være ekstra traumatiserende å ta fra barnet deres eneste omsorgsperson, sier Sydgård.

Hun viser til at Norge ifølge Stortingsmelding 12 fra 2010/11 har plikt til å hjelpe nordmenn i utlandet hvis liv og helse står i fare, hvis det er brudd på menneskerettigheten eller hvis det dreier seg om mindreårige.

ALI HASHISHO / X01161

Politisk flertall

Over 60 prosent av Norges befolkning vil nå at norske myndigheter henter hjem barna av norske IS-foreldre til Norge, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Dagbladet. Selv blant Frps velgere sier nå 36 prosent at de vil hente barna hjem. Partiets justisminister Jøran Kallmyr er krystallklar:

– Det er ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt å gjøre noen aktive tiltak for å hente tilbake til Norge, uttalte han til avisen.

Regjeringspartiene er altså fremdeles svært uenige om hvordan Norge skal forholde seg til barn av norske IS-tilhengere. Abid Raja (V) har lenge vært en talsmann for å hente barna hjem.

Olaug Bollestad fra KrF krevde i mars at disse barna får hjelp.

– Det er vår plikt, sa hun, og ba om en felleseuropeisk løsning.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har ifølge VG denne uken snakket med de fire regjeringspartiene om saken.

Arbeiderpartiet har lenge ligget lavt i debatten, men Jonas Gahr Støre (Ap) sa denne uken til VG at Norge bør hente hjem barna, i samarbeid med andre nordiske land.

3000 barn i én leir

Ifølge UNICEF er rundt 3 000 barn fra 43 land i Al-Hol-leiren alene.

Hundrevis av europeiske statsborgere er i dag i leire som drives av de kurdiskledede SDF-styrkene. Få land har gjort noe aktivt for å hente hjem barna til IS-tilhengere.

Sverige går nå inn for å hente barna hjem dersom det er mulig, men påpeker at hver sak må behandles individuelt.

Tyskland hentet hjem flere barn 5. april.

Frankrike hentet i mars fem foreldreløse barn hjem til Frankrike fra leire i Syria, men vil ikke hente tilbake alle franske fremmedkrigere og deres familier, ifølge NTB, som sier at en plan om å hente hjem rundt 250 franske borgere ble møtt med protester og skrinlagt. IS tok på seg skylden etter terrorangrepet i Paris i november 2015, der 130 mennesker ble drept i flere aksjoner.

Lokale kurdiske myndigheter sier at de ikke har kapasitet og ressurser til å holde på alle de anholdte IS-krigere i uoverskuelig tid. USA har anmodet sine allierte om å hente hjem landsmenn- og kvinner.