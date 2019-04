– Brannen løper fra oss. Vi har ikke kontroll.

– Det brenner i terrenget på Løvstakken. Vi får veldig mange telefoner om denne, skriver 110-sentralen på Twitter.

Ikke kontroll

Brannvesenet har sendt store mannskaper til stedet, og er i gang med slukningsarbeidet, skriver Bergens Tidende.

– Brannen løper litt fra oss. Vi har ikke kontroll. Det er temmelig bratt i området. Det gjør det vanskelig for brannmannskapene å følge etter, sier Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen klokken 09.55.

Han sier at skogbrannhelikopter er på vei og ventes å ankomme rundt 10.15.

– Det koker litt her nå. Folk ringer oss fra alle kanter, sier Røyseth.

Han vil ikke prøve å anslå hvor stort område som er rammet så langt.

– Foreløpig sprer flammene seg. Vi håper at det ikke blir mer vind utover formiddagen.

Har fått over 250 telefoner

Klokken 10.05 sendte Brannvesenet ut denne meldingen:

«Vi har fått over 250 telefoner om skogbrannen på Løvstakken. Takk til dere som har ringt, men vi trenger ikke flere telefoner på dette. Trenger ikke ringe 113 heller. :-)»

Brannvesenet oppfordrer turgåere til å holde seg unna brannstedet på Løvstakken.

«Spesielt bes folk om å holde seg unna oversiden av brannen,», skriver de på Twitter klokken 10.25.

Stor skogbrannfare i Sør-Norge

Jon-Endre Skeie, innsatslederen på stedet, sier at det ikke er fare for at brannen sprer seg til bebyggelsen.

Brannvesenet har rekvirert skogbrannhelikopter og har kalt inn Sivilforsvaret.

Elias Dahlen

Flammer i terrenget

– Det sprer seg oppover i skråningen, sier Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen klokken 08.56.

Håkon Omdal Laskemoen sto like ved brannstedet i 08.20-tiden.

– Man ser flammer i terrenget. Nå er brannvesenet like ved stedet. Det begynner å ta seg opp, det har begynte å brenne en del mer. Nå ser jeg tydelig flammer flere steder, sa Laskemoen.