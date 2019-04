For Ragnhild Solem Midtbø kunne ulykken blitt fatal, men fordi båten traff 20–30 centimeter foran sittebrønnen, overlevde hun med store skader i bena.

I september i fjor ble en 67 år gammel mann fra Oslo dømt til 16 dagers ubetinget fengsel av Aust-Agder tingrett. Oslo-mannen ble også pålagt kjøreforbud for båt i ett år.

Det syntes forretningsmannen var for strengt, og saken ble anket inn for Agder lagmannsrett.

Nå har en enstemmig lagmannsrett økt straffen med 50 prosent til 24 dagers ubetinget fengsel, mens kjøreforbudet blir stående på ett år.

– Vi synes dommen er for strengt og vurderer nå en anke til Høyesterett, sier advokat Ove Andersen.

Aktor, politiadvokat Flemming Christoffer Hessje, la ned påstand om ubetinget fengsel i 16 dager og to års kjøreforbud.

– Det er ikke uvanlig at lagmannsretten skjerper straffen. Ut over det har jeg ingen kommentarer, sier Hessje.

Påtalemyndigheten kommer ikke til å anke dommen.

Var uoppmerksom

Båten av type 24 fot rib med utenbordsmotor på 200 hestekrefter har et betydelig fartspotensial, men båtføreren har selv anslått hastigheten til 20–25 knop denne fredagen.

Ulykken inntraff 25. mai klokken 13.30 ved Halvorsholmen utenfor Grimstad.

67-åringen hadde oppmerksomheten retten mot en seilbåt han hadde passert, og han så ikke kajakken før det smalt.

Lagmannsretten har lagt til grunn at om farten var 22,5 knop, ville båten ha tilbakelagt 110 meter i løpet av ti sekunder.

«Han har ikke kunnet gi noen forklaring på hvorfor han ikke så kajakken», heter det i dommen.

– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på deg. De siste fire månedene har vært de verste i hele mitt liv, sa båtføreren i tingretten direkte henvendt til kvinnen i kajakken, ifølge Agderposten.

– En optimal dag for padling

I retten forklarte Ragnhild Solem Midtbø at forholdene for en kajakktur var optimale, og at hun ble oppmerksom på riben i god tid. De var ikke på kollisjonskurs, men plutselig endret riben kurs.

«Midtbø har forklart at hun både ropte og viftet med padleåren da hun så at båten hadde kurs rett mot henne», står det i dommen.

Begge bena fikk skader da propellen laget et dypt hakk i kajakken. På høyre fot var ytterste del av stortåen revet av. Resten måtte amputeres på sykehuset. Det var også brudd i fotbladet.

I venstre legg var det brudd, avrevne sener og muskler.

– Jeg tenkte at nå kjører han rett i meg. Jeg skjønte at det kunne gå forferdelig galt, sa Ragnhild Solem Midtbø (38) til NRK fra sykesengen.

Sommeren i fjor måtte hun tilbringe i rullestol. Først et halvt år senere var hun tilbake i lærerjobben.

Nå er skyldspørsmålet slått fast en gang for alle av lagmannsretten.

– Jeg har egentlig ingen kommentar ut over at det er retten som avgjør slikt, sier Ragnhild Solem Midtbø til Aftenposten.

Båtføreren hadde før saken kom opp for tingretten, inngått et forlik med kajakkpadleren om en erstatning som ligger over erstatningsnormen for tilsvarende skader.

– Vi er alltid den myke trafikanten

Generalsekretær Sven Nordby Anderssen i Norges Padleforbund sier at padlere er ekstra utsatt fordi de sitter lavt og kan være vanskelig å oppdage, spesielt om det er noe sjø.

– Vi er avhengig av at båtførere avpasser farten etter forholdene og er ekstra oppmerksomme. En padler fikk merker etter propellen både på vesten og bunnsiden av kajakken etter kollisjon med en hurtiggående båt i Oslofjorden, sier Nordby Anderssen.

– Hva kan gjøres for å bedre padlernes sikkerhet?

– Vi er alltid den myke trafikanten, og det som vil hjelpe oss mest, er om båtførerne er fullt fokusert på trafikkbildet i båtens fartsretning.