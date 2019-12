Krisetelefon ringes ned – folk vil snakke om Ari Behns selvmord

På 24 timer fikk Kirkens SOS 830 henvendelser.

– Det er mer enn vanlig, sier generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS.

Norges største krisetjeneste på telefon og internett klarte å svare på 500 av dem, altså 60 prosent.

På chattetjenesten handlet over halvparten av henvendelsene om selvmord.

– Vi tar imot hele spekteret av henvendelser, fra ensomhet og psykiske problemer, men nå har mye handlet om selvmord etter Ari Behns død, sier Theis.

– Åpenhet er viktig

Generalsekretæren sier at Kirkens SOS hverken skal være rådgivende eller ha en agenda.

– Vi skal rett og slett være et medmenneske som har tid til å lytte, gi støtte og anerkjennelse, sier Theis.

Også han berømmer kongefamilien og familien Behn for åpenheten rundt selvmordet.

– Dette handler selvsagt om hva hver enkelt tåler, men åpenheten fra familie og kongehus har bidratt til at en hel nasjon har kunnet kjenne og reflektere rundt et vanskelig tema. Åpenhet er viktig når det gjelder selvmord, sier Theis.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Tre temaer skiller seg ut

Også pågangen til Mental Helse, en medlemsorganisasjon mennesker med psykiske helseproblemer, har vært større enn vanlig etter Ari Behns selvmord. Det bekrefter Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental Helse overfor Aftenposten.

– Ja, pågangen har vært stor. Det skjer alltid når nummeret til Mental Helses hjelpetelefon nevnes i mediesaker og deles hyppig på sosiale medier, slik det har vært siste døgnet, opplyser hun om.

Tre temaer skiller seg klart ut: psykiske helseplager, andre problemer og utfordringer, og det de kaller hverdagsprat. I 9 av 10 tilfeller handler samtalen om et eller flere av disse temaene, opplyser Bergersen.

– Psykiske helseplager er tema i halvparten av samtalene: angst og depresjon kommer høyest opp.

– Hvordan skal vi snakke om selvmord?

– Det er ikke farlig å spørre om selvmordstanker. Det er ingen som får selvmordstanker av å bli spurt. Men det er uvant for oss alle. Det er viktig å vise at man bryr seg, spør hva de sliter med, hva som har skjedd og spør om de har tanker om å avslutte livet. Vær direkte. De aller fleste vil svare ærlig på et slikt spørsmål, og vil føle det som en lettelse å kunne sette ord på de vanskelige tingene, mener Bergersen.