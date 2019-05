Terrordømt libaneser anker dommen på elleve og et halvt års fengsel

35-åringen sier han er statsløs palestiner fra Libanon. Påtalemyndigheten mener han har vært feltkommandant for terrorgruppa Nusrafronten i Syria. Organisasjonen er tilknyttet Al Qaida og ble terrorlistet i 2013.

– Dommen vil bli anket, opplyser hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, til TV 2.

Norske myndigheter og NRK har funnet flere videoer der mannen er med. I to av dem omtales han som en feltkommandant. Han blir intervjuet i flere av videoene og fremstår som en lederskikkelse. Han er også avbildet med våpen.

Libaneseren har erkjent at han er deltaker i flere videoer, men hevder han ble tvunget til å delta og har nektet straffskyld.

35-åringen har sagt at han ville komme seg til Europa via en bekjent i Syria og har sagt han ikke visste at kameraten var tilknyttet Jabhat Al Nusra, og at han ble fanget i et spill.

Etter to år i Syria rømte han via Tyrkia og Danmark til Norge og ble bosatt i Trøndelag.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan 35-åringen stiller seg til dommen.