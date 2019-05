Voldtekten skal ha skjedd i desember i fjor, og kvinnen anmeldte saken samme dag, skriver Bergensavisen.

Mannen er tidligere blitt avhørt av politiet og har vært siktet for voldtekten. Nå er mannen altså pågrepet, fordi politiet mistenkte at mannen ville flykte fra Norge før saken kom opp for retten.

– Vi mener det foreligger unndragelsesfare og vil derfor be om varetektsfengsling i Bergen tingrett, sier politiinspektør Inger-Lise Høyland til avisa.